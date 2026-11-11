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عربي-دولي

"ستارغيت الصيني".. مجمع عملاق للذكاء الاصطناعي يُشيّد خلال 15 شهراً

Lebanon 24
11-11-2026 | 12:31
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ستارغيت الصيني.. مجمع عملاق للذكاء الاصطناعي يُشيّد خلال 15 شهراً
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كشفت صور فضائية عن تشييد الصين مجمعاً ضخماً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال نحو 15 شهراً، في مشروع يُعرف باسم "غالاكسي كامبس"، بمدينة أولانتشاب في إقليم منغوليا الداخلية شمالي البلاد.
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وبحسب تحقيق أجرته وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، أظهرت صور الأقمار الصناعية تحوّل الموقع من أراضٍ زراعية وقرية صغيرة في تموز 2025 إلى منشآت ضخمة، دخلت مرحلتها الأولى الخدمة، فيما تتواصل أعمال البناء في المراحل الأخرى.

وتطوّر المشروع مجموعة "إنفيجن" الصينية، وتبلغ مساحة المنطقة المخصصة لمرحلته الأولى نحو 45 هكتاراً، أي ما يعادل 63 ملعب كرة قدم، فيما تصل مساحة مبنى الحوسبة الرئيسي إلى 120 ألف متر مربع.

ووفق الشركة، صُمم المجمع لاستيعاب ما يصل إلى مليون معالج للذكاء الاصطناعي عند اكتمال تجهيزه، مع خطة لرفع قدرته الكهربائية إلى أكثر من ألفي ميغاواط.

وكانت المرحلة الأولى قد سُلّمت للعملاء أواخر تشرين الأول الماضي بقدرة تقارب 200 ميغاواط، على أن تدخل المرحلة الثانية الخدمة خلال الربع الثاني من عام 2027.

ويعتمد المشروع على مزارع رياح بقدرة 420 ميغاواط، إلى جانب بطاريات لتخزين الكهرباء، بهدف تأمين احتياجات مراكز البيانات من الطاقة.

وأطلقت مؤسسة "سيمي أناليسيس" على المشروع تسمية "ستارغيت الصين"، في إشارة إلى مشروع الذكاء الاصطناعي الأميركي العملاق في ولاية تكساس، وسط منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن لتطوير البنية التحتية لهذه التكنولوجيا.

ورغم التقدم السريع في أعمال البناء، تبقى قدرة المجمع الفعلية مرتبطة بتوفير الرقائق الإلكترونية المتقدمة والطاقة اللازمة لتشغيلها.
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