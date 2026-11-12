مجلس إدارة "إنفيديا" يستعد للإطاحة بجنسن هوانغ وسط فضائح متلاحقة

يواجه الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ احتمال خسارة منصبه، بعدما أفادت تقارير إعلامية أميركية عن أن مجلس إدارة الشركة يستعد لعقد اجتماع لتحديد مستقبله، على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بعلاقات خارج إطار الزواج، بعدما كان قد أقرّ بعلاقة مع امرأة تشتبه الاستخبارات الأميركية بارتباطها بالتجسس لصالح .

وبحسب صحيفة "ذا كوريا هيرالد"، نقلاً عن ، فإن مجلس إدارة الشركة كان يستعد للاجتماع اعتباراً من الأربعاء، للنظر في مستقبل هوانغ، استناداً إلى معلومات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المسألة.

وفي تطور جديد، ذكرت صحيفة " تايمز" أن هوانغ، البالغ 63 عاماً، تورط أيضاً في علاقة ثانية خارج الزواج مع إحدى الموظفات التابعات له، مشيرة إلى وجود تسجيل مصوّر يظهره في وضع حميم مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لشؤون الرعاية الصحية، والبالغة 48 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن هوانغ وباول شوهدَا وهما يتصرفان بحميمية داخل أحد الفنادق، على هامش مؤتمر عُقد في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث كانت باول تتحدث عن جهود الشركة لتوسيع استخدام تقنياتها في قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية.

وتأتي هذه المعلومات بعد إقرار هوانغ بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات، ولا تربطها به صلة قرابة. وكانت "وول ستريت جورنال" قد أفادت بأن الاثنين ظهرا معاً في صور التُقطت في تايبيه خلال عامي 2024 و2025.

وبحسب التقرير، وزّعت أجهزة استخبارات أميركية خلال الربيع الماضي مذكرة تتهم أليس هوانغ بأنها تعمل لصالح وزارة أمن الدولة .

وكان رئيس "إنفيديا" قد اعترف لموظفي الشركة، في رسالة وجّهها إليهم الأحد، بإقامة علاقة معها، وكتب: "لقد خنت زوجتي". وفي اليوم نفسه، أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل، على خلفية تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي.

وقال هوانغ في رسالته: "أؤيد التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أحب بلدنا وشركتنا". كما أفادت "نيويورك تايمز" بأنه طُلب منه تقديم إحاطة مغلقة أمام الكونغرس بشأن علاقاته بأليس هوانغ.

دعوى قضائية وتراجع الأسهم

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه أسهم "إنفيديا" ارتفاعات كبيرة مدفوعة بالطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي في مناسبات داخل ، وكان آخرها الشهر الماضي عندما تسلّم منه الميدالية الوطنية للعلوم.

وكان هوانغ من بين أبرز قادة قطاع التكنولوجيا، إلى جانب إيلون وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ، الذين تعهدوا بوضع ضوابط ذاتية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره، في وقت رفض فيه دعوات فرض رقابة حكومية على هذه التكنولوجيا، وقلّل من التحذيرات بشأن احتمال تهديدها البشرية.

وفي موازاة ذلك، رفع مساهمون في "إنفيديا" دعوى جماعية ضد هوانغ والشركة، متهمين إياهما بعدم الإفصاح للمستثمرين عن معلومات تتعلق بالعلاقة. كما تراجعت أسهم الشركة بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، عقب اعتراف هوانغ بالعلاقة.