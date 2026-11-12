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عربي-دولي

483 ألف مهاجر رُحّلوا من أميركا… أرقام قياسية في عهد ترامب

Lebanon 24
12-11-2026 | 13:34
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483 ألف مهاجر رُحّلوا من أميركا… أرقام قياسية في عهد ترامب
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أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الخميس، تسجيل أعلى حصيلة سنوية من عمليات الترحيل والاعتقالات في تاريخها الممتد على 23 عاماً، في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية.
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وأوضحت الإدارة أنها رحّلت 483 ألفاً و200 شخص خلال السنة المالية المنتهية في 30 أيلول 2026، بزيادة بلغت 9% مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 442 ألفاً و640 شخصاً، و78% مقارنة بعام 2024، آخر أعوام رئاسة جو بايدن، حين بلغ عدد المرحّلين 271 ألفاً و480 شخصاً.

كما سجّلت اعتقال 474 ألفاً و850 شخصاً خلال الفترة نفسها، أي نحو ضعف حصيلة العام السابق البالغة 239 ألفاً و890 شخصاً، وأكثر من أربعة أضعاف اعتقالات عام 2024 التي بلغت 113 ألفاً و430 شخصاً.

وبحسب البيانات الرسمية، نفذت الإدارة أكثر من 48 ألف عملية اعتقال خلال أيلول الماضي، بعدما سجّلت رقماً قياسياً شهرياً في آب بلغ 50 ألفاً و925 عملية اعتقال.

وأشاد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين بهذه النتائج، معتبراً أنها تعكس نجاح سياسة ترامب في تشديد الرقابة على الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي.

غير أن البيانات الجديدة لم تتضمن تفاصيل بشأن السجلات الجنائية للمعتقلين والمرحّلين، خلافاً للتقارير التي كانت تصدرها الإدارات السابقة، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الفئات المستهدفة بحملات الترحيل.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لسياسات الهجرة الأميركية، خصوصاً بعد إقرار ترامب بأن بعض إجراءات الترحيل كانت شديدة القسوة، وإبدائه استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين للتوصل إلى تفاهم بشأن ملف الهجرة.
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إدارة الرئيس دونالد ترامب

الرئيس دونالد ترامب

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