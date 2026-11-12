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خاص

من القناة 14 إلى مواقع التواصل… كيف يدير نتنياهو معركته للبقاء؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 16:00
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من القناة 14 إلى مواقع التواصل… كيف يدير نتنياهو معركته للبقاء؟
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سلّط تقرير نشرته صحيفة "Times Of Israel" الضوء على الإمبراطورية الإعلامية التي بناها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والدور الذي قد تؤديه في المرحلة السياسية المضطربة التي أعقبت انتخابات الكنيست، خصوصاً مع تكليف زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وسط محاولات نتنياهو الاحتفاظ بنفوذه السياسي.
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وبحسب التقرير، الذي أعدّه الصحافي بن سيلز، فإن نتنياهو يستند إلى شبكة واسعة من المؤسسات الإعلامية والمعلقين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، تتولى نشر رسائله السياسية وتضخيمها، بما يتيح له التأثير في الرأي العام الإسرائيلي حتى خارج القنوات الإعلامية التقليدية.

وتحتل القناة 14 موقعاً مركزياً داخل هذه المنظومة، ولا سيما برنامج "الوطنيون" الذي يقدمه ينون ماغال، والذي تحول إلى إحدى أبرز المنصات الداعمة لنتنياهو والمهاجمة لخصومه. ولا تقتصر أهمية القناة على جمهورها التلفزيوني، بل تمتد إلى قدرتها على تحويل تصريحات نتنياهو إلى حملات إعلامية تتناقلها الحسابات المؤيدة له.

ويستعرض التقرير مثالاً على ذلك عقب خطاب ألقاه نتنياهو أمام الكنيست في العاشر من تشرين الثاني، هاجم خلاله الأحزاب العربية ودعا القوى السياسية إلى الانضمام لحكومة وحدة وطنية بقيادته. وسرعان ما انتقلت رسائله إلى حسابات إعلاميين ومؤثرين، قبل أن تصبح محوراً للنقاش عبر القناة 14، ليعيد نتنياهو لاحقاً نشر مقاطع منها عبر حساباته.

وتشير الباحثة الإعلامية أيالا بانييفسكي إلى أن القناة تُظهر قدرة على تعديل خطابها بما يتناسب مع مواقف نتنياهو وتحولاته السياسية، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تتجاوز التقارب الأيديولوجي إلى الولاء السياسي الشخصي.

فبعد الانتخابات، ركزت المنصات المؤيدة لنتنياهو على مزاعم تزوير النتائج، قبل أن تنتقل إلى مهاجمة مساعي آيزنكوت لاستمالة الأحزاب الحريدية، وصولاً إلى الترويج لدعوة نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي المقابل، يدافع مؤيدو القناة عن توجهها، معتبرين أنها توفر مساحة إعلامية مقابلة للمؤسسات التقليدية التي يتهمونها بالانحياز ضد اليمين الإسرائيلي.

وتبرز خطورة هذه المنظومة، وفق التقرير، في قدرتها المحتملة على التشكيك بشرعية الحكومة المقبلة، خصوصاً إذا نجح آيزنكوت في تشكيل ائتلاف يعتمد على دعم النواب العرب، الذين باتت أصواتهم عنصراً مؤثراً في الحسابات البرلمانية.

ويحذر بعض الباحثين من أوجه تشابه مع المشهد الأميركي عقب انتخابات عام 2020، عندما روّج دونالد ترامب مزاعم تزوير النتائج، قبل اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس مطلع عام 2021.

غير أن التقرير يشير إلى اختلافات بين النظامين السياسيين، وإلى أن تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت لا يزال يواجه عقبات جدية، ما يترك المجال مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة، بينها استمرار نتنياهو في المناورة السياسية.

وبينما يبقى مصير الحكومة الجديدة معلقاً على التفاهمات البرلمانية، تبدو الشبكة الإعلامية المؤيدة لنتنياهو عاملاً مؤثراً في الصراع السياسي، سواء بقي في السلطة أو انتقل إلى المعارضة، بما يجعل المعركة المقبلة تتجاوز تشكيل الحكومة إلى الصراع على شرعيتها أمام الجمهور الإسرائيلي.
المصدر: خاص "لبنان24"
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