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عربي-دولي

تعطل خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" لآلاف المستخدمين

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:51
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تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين
تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين photos 0
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أظهر موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال خدمات الإنترنت، الخميس، تعرض خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" لانقطاع أثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.
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وسجل الموقع أكثر من 130 ألف بلاغ من مستخدمين أبلغوا عن مشكلات في خدمة "أوتلوك" عند الساعة 1:27 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما أشار إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن الأرقام المعلنة، نظراً لاعتماد البيانات على بلاغات المستخدمين.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أنها أصلحت عطلاً في خدمة "Teams" أثر على مستخدمين في أميركا الشمالية، مؤكدة أن المشكلة جرى حلها بالكامل.

لكن الشركة أوضحت لاحقاً أن الخلل قد يؤثر أيضاً على خدمة "microsoft 365" لدى مستخدمين في مناطق أخرى.

ووفق بيانات "داون ديتكتور"، جرى تسجيل أكثر من 46 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة "مايكروسوفت 365"، إضافة إلى نحو 3 آلاف بلاغ من مستخدمين واجهوا صعوبة في الوصول إلى تطبيق "تيمز".

وتتابع "مايكروسوفت" التحقيق في أسباب الخلل وتأثيراته على الخدمات المرتبطة بالمنصة.
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