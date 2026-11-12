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عربي-دولي

من يخلف ترامب في البيت الأبيض؟ استطلاع يكشف أبرز المرشحين لانتخابات 2028

Lebanon 24
12-11-2026 | 14:53
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من يخلف ترامب في البيت الأبيض؟ استطلاع يكشف أبرز المرشحين لانتخابات 2028
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كشف استطلاع حديث أجرته "رويترز" عن أبرز الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028، حيث تصدّر وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس قائمة الجمهوريين، مقابل السيناتور جون أوسوف ووزير النقل السابق بيت بوتيجيغ في صفوف الديمقراطيين.
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وأظهر الاستطلاع أن 45% من الناخبين الجمهوريين وصفوا روبيو بأنه مرشح رئاسي "ممتاز"، مقابل 43% لفانس، فيما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على النسبة نفسها من التقييم لدى 32% من الجمهوريين.

وتأتي هذه النتائج بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 تشرين الثاني، وسط انقسامات داخل الحزب بشأن مستقبل التوجهات السياسية للرئيس دونالد ترامب، خصوصاً بعد الانتقادات التي أثارتها الحرب الأميركية على إيران.

وكان فانس قد حمّل الحرب مسؤولية الهزيمة الانتخابية، فيما امتنع ترامب عن إعلان دعمه لأي من المرشحين المحتملين لخلافته.

أما في المعسكر الديمقراطي، فقد حصل أوسوف وبوتيجيغ على تقييم "ممتاز" من 29% من الناخبين الديمقراطيين لكل منهما، مقابل 23% لكل من نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.

وبرز أوسوف بعد فوزه بولاية ثانية في مجلس الشيوخ عن جورجيا بفارق 18 نقطة مئوية، في ولاية كان ترامب قد فاز فيها بفارق نقطتين خلال انتخابات عام 2024.

وشمل الاستطلاع 1705 بالغين أميركيين، بينهم نحو 500 ناخب مسجل من كل حزب، مع هامش خطأ يبلغ 5 نقاط مئوية لدى ناخبي الحزبين.

ورغم تصدّر هذه الأسماء استطلاعات الرأي، لم يعلن أي منها ترشحه رسمياً حتى الآن، فيما لا تزال الانتخابات التمهيدية بعيدة، ما يترك المنافسة مفتوحة أمام أسماء أخرى خلال المرحلة المقبلة.
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