من يخلف ترامب في البيت الأبيض؟ استطلاع يكشف أبرز المرشحين لانتخابات 2028

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كشف استطلاع حديث أجرته " " عن أبرز الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028، حيث تصدّر ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس قائمة الجمهوريين، مقابل السيناتور جون أوسوف ووزير النقل السابق بيت بوتيجيغ في صفوف .وأظهر الاستطلاع أن 45% من الناخبين الجمهوريين وصفوا روبيو بأنه مرشح رئاسي "ممتاز"، مقابل 43% لفانس، فيما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على النسبة نفسها من التقييم لدى 32% من الجمهوريين.وتأتي هذه النتائج بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 تشرين الثاني، وسط انقسامات داخل الحزب بشأن مستقبل التوجهات السياسية للرئيس ، خصوصاً بعد الانتقادات التي أثارتها الحرب الأميركية على .وكان فانس قد حمّل الحرب مسؤولية الهزيمة ، فيما امتنع عن إعلان دعمه لأي من المرشحين المحتملين لخلافته.أما في المعسكر ، فقد حصل أوسوف وبوتيجيغ على تقييم "ممتاز" من 29% من الناخبين الديمقراطيين لكل منهما، مقابل 23% لكل من نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.وبرز أوسوف بعد فوزه بولاية ثانية في مجلس الشيوخ عن جورجيا بفارق 18 نقطة مئوية، في ولاية كان ترامب قد فاز فيها بفارق نقطتين خلال انتخابات عام 2024.وشمل الاستطلاع 1705 بالغين أميركيين، بينهم نحو 500 ناخب مسجل من كل حزب، مع هامش خطأ يبلغ 5 نقاط مئوية لدى ناخبي الحزبين.ورغم تصدّر هذه الأسماء استطلاعات الرأي، لم يعلن أي منها ترشحه رسمياً حتى الآن، فيما لا تزال الانتخابات التمهيدية بعيدة، ما يترك المنافسة مفتوحة أمام أسماء أخرى خلال المرحلة المقبلة.