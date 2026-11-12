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عربي-دولي

ليس هرمز… ممر ملاحي آخر يتصدر قائمة الأخطر في العالم

Lebanon 24
12-11-2026 | 15:00
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كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن البحر الأسود أصبح أخطر ممر ملاحي في العالم خلال العام الجاري، متجاوزاً مضيق هرمز، نتيجة تصاعد الهجمات على السفن التجارية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا واضطراب حركة التجارة الدولية.
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وبحسب بيانات شركة "أمبري" للأمن البحري، شهد البحر الأسود أكثر من 300 هجوم منذ بداية العام، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 بحاراً وفقدان أكثر من 20 آخرين، مقارنة بنحو 130 هجوماً في مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط، أودت بحياة 25 بحاراً منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الروسية استهدفت سفناً تجارية تنقل صادرات غذائية أوكرانية، فيما ردّت كييف بهجمات بطائرات مسيّرة على سفن روسية، قبل أن تمتد الاعتداءات إلى المياه القريبة من رومانيا وبلغاريا، العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأدى تدهور الوضع الأمني إلى تراجع حركة الملاحة، إذ انخفض عدد السفن العابرة لمضيق البوسفور بنسبة 41% خلال تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسط لجوء شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن المناطق الأكثر خطورة.

وفي ظل المخاوف من اتساع نطاق الهجمات، عززت رومانيا وبلغاريا وتركيا تعاونها الأمني البحري، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص 50 مليون يورو لتسريع إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، إضافة إلى 10 ملايين يورو لدعم عمليات البحث والإنقاذ في رومانيا.

ويثير تصاعد الهجمات مخاوف أوروبية متزايدة، خصوصاً مع اقترابها من حدود دول أعضاء في "الناتو"، فضلاً عن تأثيرها على صادرات الحبوب وحركة التجارة وأمن الطاقة في المنطقة.
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