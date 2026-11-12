في أعلى حصيلة منذ الانتخابات.. 11 شهيداً بضربات إسرائيلية في غزة

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استشهد 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بضربات إسرائيلية في الخميس، بحسب ما أفادت مصادر صحية فلسطينية، بينهم ستة في غارة على مستشفى ، في أعلى حصيلة منذ الانتخابات التشريعية في الدولة العبرية أواخر الشهر الماضي.وأكد الجيش وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنه استهدف "قائد لواء خان يونس في حركة ، محمد أبو ، وعناصر إرهابيين آخرين كانوا يختبئون داخل مستشفى ناصر".وأكد مستشفى ناصر حصيلة القتلى، فيما أفاد الدفاع المدني بانتشال جثثهم من المبنى المستهدف. وقال مصدر طبي إن الغارة طالت قسم الجراحة وأوقعت أيضا 30 مصابا.وهذه الحصيلة هي كذلك الأعلى لغارة واحدة منذ الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول.وقال جوهر رحبور، وهو جرّاح بريطاني متطوّع في المستشفى، لوكالة فرانس برس إن الطبيب الفلسطيني رزق أبو شيخ الذي أجرى معه عملية جراحية مساء الأربعاء، كان من بين الذين قُتلوا في الغارة.وأضاف رحبور "كنت على هاتفي أقرأ قليلا، ووقع القصف بعد منتصف الليل مباشرة. كان شديد القوة وسريعا جدا. اهتز المبنى وتصاعد الكثير من الدخان".وذكر الجيش الإسرائيلي أن أبو إسماعيل كان "مسؤولا عن توجيه هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي، وعن احتجاز عدد كبير من الرهائن طوال فترة الحرب"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد قُتل في الغارة.ولم يرد اسم محمد أبو إسماعيل في قائمة الضحايا التي نشرها الدفاع المدني في غزة.واتهم الجيش في بيانه حماس باستخدام المستشفى كمركز للقيادة والسيطرة، ولتخزين الأسلحة، وإجراء "عمليات استجواب وتعذيب".