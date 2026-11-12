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عربي-دولي

ساعتان من النقاشات الأمنية… ماذا أبلغ نتنياهو آيزنكوت؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 15:18
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ساعتان من النقاشات الأمنية… ماذا أبلغ نتنياهو آيزنكوت؟
ساعتان من النقاشات الأمنية… ماذا أبلغ نتنياهو آيزنكوت؟ photos 0
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، اجتماعاً أمنياً وسياسياً مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، استمر نحو ساعتين، وسط تصاعد الخلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية واحتمال تجدد المواجهة مع إيران.
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وأفاد بيان مشترك بأن الاجتماع، الذي عُقد في مكتب نتنياهو بالقدس بحضور سكرتيره العسكري اللواء غاي ماركيزانو، تناول التحديات الأمنية والسياسية الراهنة التي تواجه إسرائيل، مشيراً إلى اتفاق الطرفين على مواصلة تبادل التحديثات والمعلومات عند الحاجة.

وجاء اللقاء بعدما اتهم آيزنكوت نتنياهو برفض تزويده بإحاطات أمنية منتظمة، مطالباً المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لضمان حصوله على المعلومات اللازمة، بصفته المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان آيزنكوت قد حذّر من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، في ظل تقارير إسرائيلية عن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ومخاوف من تداعيات أي تصعيد جديد.

وفي السياق، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن الحكومة الحالية لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لاتخاذ قرارات عسكرية، مؤكداً استمرار صلاحياتها الأمنية رغم المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه نتنياهو إدارة حكومة تصريف الأعمال، بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية في انتخابات تشرين الأول، فيما يسعى آيزنكوت إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد وسط خلافات بين الأحزاب بشأن شروط المشاركة فيه.
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