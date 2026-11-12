ترحيل السوريين من ألمانيا… 42 شهراً من الإجراءات وتكاليف بالآلاف

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كشفت صحيفة " " أن إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين من قد تستغرق نحو ثلاث سنوات ونصف، حتى بعد سحب صفة الحماية أو اللجوء منهم، بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي تتيح الطعن في قرارات السلطات وتأخير تنفيذها.وبحسب نموذج تحليلي أعدته الصحيفة، قد تمتد الإجراءات إلى 42 شهراً، تبدأ بمراجعة للهجرة واللاجئين لملف الحماية، وهي مرحلة تستغرق نحو ثلاثة أشهر، تليها إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية، ما قد يستغرق نحو 15 شهراً ونصف الشهر.وبعد صدور الحكم، تحتاج مكاتب شؤون الأجانب إلى نحو ستة أشهر لتقييم وضع الإقامة، فيما يمكن تقديم طعون إضافية وطلبات مستعجلة لوقف الترحيل، ما قد يضيف نحو 16 شهراً إلى الإجراءات، قبل البدء بالتحضيرات النهائية للمغادرة.ووفق تقديرات الصحيفة، تبلغ التكاليف القضائية المحتملة نحو 3450 للحالة الواحدة، فيما قد تصل المساعدات الاجتماعية خلال فترة الإجراءات إلى 23 ألفاً و484 يورو، من دون احتساب نفقات السكن والتدفئة والرعاية الصحية.وأثار التقرير انتقادات سياسية بشأن تعقيد قوانين الهجرة، في حين أكد خبراء أن سحب الحماية لا يعني الترحيل التلقائي، وأن السوريين المندمجين في سوق العمل والمجتمع الألماني لا يواجهون بالضرورة خطر الإبعاد.ويعيش في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري، فيما تبقى عمليات الترحيل إلى محدودة، مع خضوع كل حالة لتقييم قانوني وإداري مستقل.