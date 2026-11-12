تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى.. فرقاطة حربية فرنسية ترسو في مرفأ سوري

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
للمرة الأولى.. فرقاطة حربية فرنسية ترسو في مرفأ سوري
للمرة الأولى.. فرقاطة حربية فرنسية ترسو في مرفأ سوري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وترجمه "لبنان24"، بأن سفينة حربية فرنسية رست للمرة الأولى في مرفأ سوري، في خطوة تعكس تطور التعاون العسكري والبحري بين باريس ودمشق.
Advertisement

وذكر التقرير أن الفرقاطة الفرنسية "سوركوف" وصلت إلى مرفأ اللاذقية في 11 تشرين الثاني، حيث استقبل العميد محمد السعود، قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري، وفدًا عسكريًا فرنسيًا برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، بحضور عدد من ضباط البحرية من الجانبين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بحث المسؤولون العسكريون سبل تعزيز التعاون في المجال البحري وتطوير العلاقات الثنائية، في لقاء عُقد على متن الفرقاطة الفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لسفينة حربية فرنسية إلى سوريا، بعدما اقتصر الحضور العسكري البحري على الساحل السوري في السابق على السفن الروسية.

ما قصة الفرقاطة الفرنسية؟

وتنتمي "سوركوف" (F711) إلى فئة فرقاطات "لا فاييت" الفرنسية، ودخلت الخدمة عام 1997، وشاركت في مهمات عسكرية في غرب أفريقيا وكوسوفو، إضافة إلى عمليات في البحر الأحمر ومنطقة جيبوتي.

وسُمّيت السفينة تيمّنًا بالبحّار الفرنسي روبرت سوركوف، الذي عاش بين عامي 1773 و1827، ونشط في المحيط الهندي خلال الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية، ويُقال إنه استولى على أكثر من 40 سفينة.

ولفت التقرير إلى أن الفرقاطة أبحرت عام 2025 عبر القنال الإنكليزي، وشوهدت قبالة جبل طارق، كما زارت مدينة كيبيك الكندية برفقة سفينة الإنزال البرمائي الفرنسية "ميسترال". كذلك، زارت فيتنام عام 2018 برفقة السفينة الفرنسية "ديكسيمود"، التي رست بدورها في حيفا خلال زيارة للبحرية الفرنسية إلى إسرائيل في العام نفسه.

وأشار إلى أن فرنسا تحافظ عادةً على وجود سفينتين تابعتين لبحريتها في شرق البحر المتوسط، وتستخدم الزيارات البحرية لإبراز حضورها العسكري وتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
وفد برلماني فرنسي زار مرفأ بيروت وعرض لآفاق التعاون
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يزور مرفأ بيروت ويطّلع على مشاريع تطويره
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي في جولة ميدانية في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني: اتفقنا على تشكيل فريق فني لبنان - سوري مشترك والهدف ربط مرفأ طرابلس بالسكة السورية ومنها بشبكات النقل باتجاه العراق وتركيا والاردن والخليج
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحافة أجنبية

وكالة الأنباء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الفرنسية

أن فرنسا

إسرائيل

السورية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-11-12
Lebanon24
16:39 | 2026-11-12
Lebanon24
16:35 | 2026-11-12
Lebanon24
16:31 | 2026-11-12
Lebanon24
16:29 | 2026-11-12
Lebanon24
16:27 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24