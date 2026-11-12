للمرة الأولى.. فرقاطة حربية فرنسية ترسو في مرفأ سوري

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أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ، وترجمه "لبنان24"، بأن سفينة حربية فرنسية رست للمرة الأولى في مرفأ سوري، في خطوة تعكس تطور التعاون العسكري والبحري بين ودمشق.وذكر التقرير أن الفرقاطة "سوركوف" وصلت إلى مرفأ اللاذقية في 11 تشرين الثاني، حيث استقبل العميد محمد السعود، قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري، وفدًا عسكريًا فرنسيًا برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، بحضور عدد من ضباط البحرية من الجانبين.وبحسب الرسمية "سانا"، بحث المسؤولون العسكريون سبل تعزيز التعاون في المجال البحري وتطوير العلاقات الثنائية، في لقاء عُقد على متن الفرقاطة الفرنسية.وأشار التقرير إلى أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لسفينة حربية فرنسية إلى ، بعدما اقتصر الحضور العسكري البحري على الساحل السوري في السابق على السفن الروسية.ما قصة الفرقاطة الفرنسية؟وتنتمي "سوركوف" (F711) إلى فئة فرقاطات "لا فاييت" الفرنسية، ودخلت الخدمة عام 1997، وشاركت في مهمات عسكرية في غرب أفريقيا وكوسوفو، إضافة إلى عمليات في البحر الأحمر ومنطقة جيبوتي.وسُمّيت السفينة تيمّنًا بالبحّار الفرنسي روبرت سوركوف، الذي عاش بين عامي 1773 و1827، ونشط في المحيط الهندي خلال الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية، ويُقال إنه استولى على أكثر من 40 سفينة.ولفت التقرير إلى أن الفرقاطة أبحرت عام 2025 عبر القنال الإنكليزي، وشوهدت قبالة جبل طارق، كما زارت مدينة كيبيك الكندية برفقة سفينة الإنزال البرمائي الفرنسية "ميسترال". كذلك، زارت فيتنام عام 2018 برفقة السفينة الفرنسية "ديكسيمود"، التي رست بدورها في حيفا خلال زيارة للبحرية الفرنسية إلى في العام نفسه.وأشار إلى تحافظ عادةً على وجود سفينتين تابعتين لبحريتها في شرق البحر المتوسط، وتستخدم الزيارات البحرية لإبراز حضورها العسكري وتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة.