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عربي-دولي

زعيم الديمقراطيين في "النواب" الأميركي يدعو إلى "تغيير جذري" بالشرق الأوسط

Lebanon 24
12-11-2026 | 15:32
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دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، إلى "تغيير جذري" في الشرق الأوسط، مجدداً دعمه لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
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وقال جيفريز، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "الوضع الراهن غير مقبول، ونحن بحاجة إلى تغيير جذري"، مضيفاً أن هذا التغيير يتمثل في "ضمان وجود إسرائيل آمنة ومستقرة تعيش جنباً إلى جنب، كدولة يهودية وديمقراطية، مع دولة فلسطينية مستقلة توفر الكرامة وحق تقرير المصير للفلسطينيين".

وتأتي تصريحات جيفريز بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي، والتي من شأنها منح الحزب نفوذاً أكبر في رسم الأجندة التشريعية عندما يتولى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من الثالث من يناير.

ومن المتوقع أن يتولى جيفريز رئاسة مجلس النواب، فيما سيحصل الديمقراطيون على صلاحيات أوسع لتحديد أولويات التشريع وصياغة مشاريع القوانين وطرحها للتصويت.
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