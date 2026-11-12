الأزمة تتفاقم بين إسرائيل وفرنسا.. منع ميلانشون من دخول تل أبيب

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أعلنت ، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة جان لوك ميلانشون، متهمة إياه بالعمل على "الإضرار بها"، وذلك بعد أيام من تعهده في حال انتخابه بأن ترافق سفن فرنسية نشطاء يسعون لإدخال مساعدات إلى المحاصر.وقالت في بيان، إن "إسرائيل سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد".وندد الفرنسي جان نويل بالقرار "الغوغائي"، معتبرا أنه "صادر عن حكومة كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي".وفي أول تعليق له عبر إذاعة "فرانس إنفو"، قال ميلانشون إنه "ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلا"، مضيفا: "أتأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة".ويبرز ميلانشون منذ سنوات كأحد أكثر السياسيين الفرنسيين انتقادا لإسرائيل، إذ يتهم المسؤولين فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.كما دان في خطاب ألقاه السبت "الضم التدريجي" لمناطق تحتلها إسرائيل في الأراضي ولبنان وسوريا.