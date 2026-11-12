تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأزمة تتفاقم بين إسرائيل وفرنسا.. منع ميلانشون من دخول تل أبيب

Lebanon 24
12-11-2026 | 16:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأزمة تتفاقم بين إسرائيل وفرنسا.. منع ميلانشون من دخول تل أبيب
الأزمة تتفاقم بين إسرائيل وفرنسا.. منع ميلانشون من دخول تل أبيب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون، متهمة إياه بالعمل على "الإضرار بها"، وذلك بعد أيام من تعهده في حال انتخابه بأن ترافق سفن فرنسية نشطاء يسعون لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
Advertisement

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "إسرائيل سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد".

وندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالقرار "الغوغائي"، معتبرا أنه "صادر عن حكومة كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي".

وفي أول تعليق له عبر إذاعة "فرانس إنفو"، قال ميلانشون إنه "ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلا"، مضيفا: "أتأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة".

ويبرز ميلانشون منذ سنوات كأحد أكثر السياسيين الفرنسيين انتقادا لإسرائيل، إذ يتهم المسؤولين فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كما دان في خطاب ألقاه السبت "الضم التدريجي" لمناطق تحتلها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تحظر دخول زعيم أقصى اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون إلى أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 02:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة اللغم" تتفاقم بين الكوريتين
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 02:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش إسرائيل "استهلك مستقبله".. تقرير من تل أبيب يكشف "أزمة كبيرة"!
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 02:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة النفايات تتفاقم في طرابلس.. ما الحل؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 02:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الفرنسية

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-11-12
Lebanon24
16:35 | 2026-11-12
Lebanon24
16:31 | 2026-11-12
Lebanon24
16:29 | 2026-11-12
Lebanon24
16:27 | 2026-11-12
Lebanon24
16:16 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24