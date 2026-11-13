تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد خسارة "الجمهوريين" وتلقي حركة "ماغا" ضربة كبيرة... هل يترشّح فانس لانتخابات العام 2028؟

Lebanon 24
13-11-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد خسارة الجمهوريين وتلقي حركة ماغا ضربة كبيرة... هل يترشّح فانس لانتخابات العام 2028؟
بعد خسارة الجمهوريين وتلقي حركة ماغا ضربة كبيرة... هل يترشّح فانس لانتخابات العام 2028؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت قناة "سي ان ان"، أنّ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يدرس بجدية احتمال عدم خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2028، في ظل التداعيات السياسية للهزيمة الثقيلة التي مُنِيَ بها "الحزب الجمهوري" في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وتصاعد الانقسامات داخل حركة "ماغا".
Advertisement

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من فانس قولها، إنّه لم يتّخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله السياسي، لكنه يوازن حالياً بين طموحاته للوصول إلى البيت الأبيض، والتحديات التي تواجه التحالف السياسي الداعم للرئيس دونالد ترامب، إلى جانب مسؤولياته العائلية، خصوصاً بعد إنجابه طفله الرابع خلال الصيف الماضي.

وأشار التقرير إلى أن بعض المقربين من نائب الرئيس يرون أن بلوغه 42 عاماً يمنحه متسعاً من الوقت لتأجيل طموحه الرئاسي، معتبرين أن انتخابات 2028 قد لا تكون التوقيت المناسب لخوض هذه التجربة، وأن بإمكانه العودة إلى المنافسة في مرحلة لاحقة.

ومع ذلك، لا يزال احتمال ترشح فانس قائماً بقوة، إذ يؤكد عدد من حلفائه أن السيناريو الأرجح هو دخوله السباق الرئاسي، رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبله السياسي.

وتبرز حرب إيران باعتبارها أحد أكبر العوائق أمام طموحات فانس، بعدما أصبحت تداعياتها السياسية والاقتصادية عاملاً مؤثراً في تراجع شعبية الجمهوريين.

وفي موازاة ذلك، بدأ عدد من الشخصيات الجمهورية البارزة، بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، وحاكم جورجيا برايان كيمب، التحرك لتعزيز مواقعهم السياسية تحسباً للسباق الرئاسي المقبل، في ظل التساؤلات بشأن مستقبل فانس وإمكانية تراجعه عن الترشح.

ويتركز اهتمام نائب الرئيس في المرحلة الحالية، بحسب التقرير، على إعادة بناء قاعدة حركة "ماغا"، التي تعرضت لتصدعات سريعة عقب الانتخابات، وسط مؤشرات استطلاعية على تراجع الدعم "الجمهوري" بين شرائح من الرجال والشباب والناخبين من أصول لاتينية والبيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.

ويرى بعض المحللين أن الحركة تواجه أزمة أعمق من مجرد خسارة انتخابية، وأن قدرتها على استعادة تماسكها باتت موضع شك، فيما يُنظر إلى فانس باعتباره أحد أبرز الشخصيات القادرة على إعادة توحيد قاعدتها وإعادة إقناع الناخبين بمشروعها السياسي.

ويضع ذلك نائب الرئيس أمام معادلة سياسية معقدة: فبينما يمثل ترشحه عام 2028 فرصة لتعزيز موقعه داخل "الحزب الجمهوري" وخلافة ترامب سياسياً، فإن استمرار تداعيات حرب إيران وتراجع شعبية الحركة والانقسامات داخل المعسكر الجمهوري قد تجعل خوض السباق مغامرة غير محسوبة.

وبحسب التقرير، فإن قرار فانس النهائي سيظل مرتبطاً إلى حد كبير بمآلات الحرب وقدرة الجمهوريين على استعادة قاعدتهم الانتخابية، في وقت بدأ فيه منافسوه المحتملون الاستعداد مبكراً لمعركة خلافة ترامب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
فانس يتحدّث عن 4 أسباب لخسارة "الجمهوريين" في الإنتخابات: يجب تغيير علاقتنا بإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو ل"نيويورك تايمز": سأدعم فانس إذا ترشّح للرئاسة في 2028
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: العلاقة مع إسرائيل أحد أسباب خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تلوّح بانتخابات مبكرة في 2028 قد تفتح الباب أمام ترشح أردوغان مجدداً
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

على استعادة

الانتخابية

سي ان ان

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:03 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-11-13
Lebanon24
15:30 | 2026-11-13
Lebanon24
15:03 | 2026-11-13
Lebanon24
15:00 | 2026-11-13
Lebanon24
14:49 | 2026-11-13
Lebanon24
14:41 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24