بعد خسارة "الجمهوريين" وتلقي حركة "ماغا" ضربة كبيرة... هل يترشّح فانس لانتخابات العام 2028؟

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ذكرت قناة " "، أنّ الأميركي جيه دي فانس يدرس بجدية احتمال عدم خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2028، في ظل التداعيات السياسية للهزيمة الثقيلة التي مُنِيَ بها "الحزب " في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وتصاعد الانقسامات داخل حركة "ماغا".ونقل التقرير عن مصادر مقربة من فانس قولها، إنّه لم يتّخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله السياسي، لكنه يوازن حالياً بين طموحاته للوصول إلى ، والتحديات التي تواجه التحالف السياسي الداعم للرئيس ، إلى جانب مسؤولياته العائلية، خصوصاً بعد إنجابه طفله الرابع خلال الصيف الماضي.وأشار التقرير إلى أن بعض المقربين من نائب الرئيس يرون أن بلوغه 42 عاماً يمنحه متسعاً من الوقت لتأجيل طموحه الرئاسي، معتبرين أن انتخابات 2028 قد لا تكون التوقيت المناسب لخوض هذه التجربة، وأن بإمكانه العودة إلى المنافسة في مرحلة لاحقة.ومع ذلك، لا يزال احتمال ترشح فانس قائماً بقوة، إذ يؤكد عدد من حلفائه أن السيناريو الأرجح هو دخوله السباق الرئاسي، رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبله السياسي.وتبرز حرب باعتبارها أحد أكبر العوائق أمام طموحات فانس، بعدما أصبحت تداعياتها السياسية والاقتصادية عاملاً مؤثراً في تراجع شعبية الجمهوريين.وفي موازاة ذلك، بدأ عدد من الشخصيات الجمهورية البارزة، بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، وحاكم جورجيا برايان كيمب، التحرك لتعزيز مواقعهم السياسية تحسباً للسباق الرئاسي المقبل، في ظل التساؤلات بشأن مستقبل فانس وإمكانية تراجعه عن الترشح.ويتركز اهتمام نائب الرئيس في المرحلة الحالية، بحسب التقرير، على إعادة بناء قاعدة حركة "ماغا"، التي تعرضت لتصدعات سريعة عقب الانتخابات، وسط مؤشرات استطلاعية على تراجع الدعم "الجمهوري" بين شرائح من الرجال والشباب والناخبين من أصول لاتينية والبيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.ويرى بعض المحللين أن الحركة تواجه أزمة أعمق من مجرد خسارة انتخابية، وأن قدرتها تماسكها باتت موضع شك، فيما يُنظر إلى فانس باعتباره أحد أبرز الشخصيات القادرة على إعادة توحيد قاعدتها وإعادة إقناع الناخبين بمشروعها السياسي.ويضع ذلك نائب الرئيس أمام معادلة سياسية معقدة: فبينما يمثل ترشحه عام 2028 فرصة لتعزيز موقعه داخل "الحزب الجمهوري" وخلافة سياسياً، فإن استمرار تداعيات حرب إيران وتراجع شعبية الحركة والانقسامات داخل المعسكر الجمهوري قد تجعل خوض السباق مغامرة غير محسوبة.وبحسب التقرير، فإن قرار فانس النهائي سيظل مرتبطاً إلى حد كبير بمآلات الحرب وقدرة الجمهوريين على استعادة قاعدتهم ، في وقت بدأ فيه منافسوه المحتملون الاستعداد مبكراً لمعركة خلافة ترامب. (العربية)