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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني: قيود استخدامنا لنظام ستارشيلد لا تزال قائمة ونجهل الأسباب

Lebanon 24
13-11-2026 | 11:10
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الرئيس الأوكراني: قيود استخدامنا لنظام ستارشيلد لا تزال قائمة ونجهل الأسباب
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لم تتبلغ بعد بأسباب تقييد استخدام نظام ستارشيلد للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية.

وستارشيلد هي النسخة المخصصة للاستخدام العسكري من نظام الإنترنت الفضائي ستارلينك.

وتعتمد كييف على هذا النظام في الاتصالات على خطوط الجبهة وتوجيه المسيّرات، بما ذلك أنظمة اعتراض المسيّرات الروسية.

وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يواجه قيوداً "ممنهجة" جديدة في استخدام نظام ستارشيلد للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الذي تديره شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك، لافتاً إلى أن الاتصال بالشبكة يقتصر على الأجهزة التي تقل سرعتها عن 161 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف: "لم نتبلّغ بعد بتفسير واضح"، مؤكداً أن القيود ما زالت قائمة "على طول خط الجبهة" وبالنسبة لأراض تسيطر عليها روسيا.

وجاء في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "أعطيت توجيهات لوزارة الخارجية الأوكرانية ووزير الدفاع بتسريع وتيرة الاتصالات مع وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون وسبايس إكس للحصول على توضيح وإيجاد حل لهذا الوضع".

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن سقف السرعة لا ينطبق على مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.

وتقول كييف إن القيود تحول دون اعتراضها مسيّرات روسية نفّاثة تصل سرعتها إلى ألف كيلومتر في الساعة.

والشهر الماضي، أبلغت أوكرانيا لأول مرة عن وجود مشاكل في الوصول إلى خدمات ستارشيلد في أعقاب خلاف بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر إعلان الأخير عن اتفاق بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.

ونفى ترامب ومالك الشركة إيلون ماسك مسؤوليتهما عن الانقطاعات السابقة، رغم أن الأخير اتهم أوكرانيا في وقت لاحق بإساءة استخدام خدمات ستارلينك التابعة لـ"سبايس إكس" لأغراض عسكرية، قبل أن تعلن جميع الأطراف استعادة الوصول الكامل إلى الخدمة.

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