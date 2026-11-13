تقرير إسرائيلي: نتنياهو يقدّم بقاءه السياسي على مصلحة بلاده

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أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ، وترجمه "لبنان24"، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل تقديم مصالحه السياسية ومستقبله في السلطة على مصلحة ، معتبراً أن سلوكه السياسي يثبت عدم أهليته للقيادة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى المحاسبة والمصالحة وتجاوز الانقسامات.وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أضاع، منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، فرصة تاريخية للاعتراف بمسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تستثني أحداً، بمن فيهم هو شخصياً. وكان بإمكانه، وفق التقرير، أن يتوجه إلى عائلات الضحايا والرهائن، ويزور عائلات القتلى، ويظهر التواضع والتضامن، بما يساهم في التخفيف من جراح المجتمع الإسرائيلي.لكن نتنياهو اختار، بحسب التقرير، التنصل من المسؤولية، وواصل سياسة التخويف والانقسام. وظهر ذلك خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حين حاول إقناع الإسرائيليين بأن خسارته الانتخابات تعني نهاية إسرائيل، كما نشر صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهر تل أبيب تحت انفجار نووي، وألقى خطاباً حذّر فيه من احتمال زوال إسرائيل.وبعد إعلان النتائج، أظهرت الأرقام حصول المعسكر المناهض لنتنياهو على 67 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لأحزاب الائتلاف الحالي، في مؤشر إلى رغبة غالبية الإسرائيليين في خروجه من السلطة، رغم أن طريق غادي أيزنكوت نحو تشكيل حكومة لا يزال غير واضح.العرب في الكنيست.. خطاب الإقصاءوتوقف التقرير عند خطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست السادس والعشرين، معتبراً أنه بدلاً من الاحتفاء بالعملية الديمقراطية والمشاركة الانتخابية، اختار التحذير من حكومة قد تحظى بدعم الأحزاب العربية، وتصوير مشاركتها على أنها تهديد لوجود إسرائيل.ولفت إلى أن الانتخابات شهدت مشاركة عربية بأعداد قياسية، مع انتخاب 19 نائباً عربياً، علماً أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من السكان.واعتبر التقرير أن تصوير مشاركة الأحزاب العربية في العملية الديمقراطية على أنها خطر وجودي يتجاوز الخلاف السياسي معها، ويرسل رسالة مفادها أن المواطنين العرب ليسوا متساوين في الحقوق السياسية، وأن حقوقهم الديمقراطية تأتي في مرتبة ثانية.كما أشار إلى التناقض في موقف نتنياهو، الذي سعى عام 2021 إلى ضم حزب "رعم" برئاسة منصور عباس إلى ائتلافه الحكومي، وعقد لقاءات معه في مقر إقامة رئيس الوزراء، كما أوفده إلى اجتماعات مع حاخامات بارزين من الصهيوني الديني في محاولة للحصول على موافقتهم على هذه الخطوة.وبحسب التقرير، كان حزب "رعم" مقبولاً عندما احتاج إليه نتنياهو، لكنه تحول اليوم إلى تهديد وجودي عندما أصبح احتمال انضمامه إلى حكومة قد يشكلها أيزنكوت مطروحاً. كما أشار إلى أن تبرير مستشاري نتنياهو بأن انفتاحه على الحزب حصل قبل هجوم 7 تشرين الأول لا يغير من حقيقة أن حركة "حماس" كانت منظمة إرهابية معروفة قبل الهجوم بوقت طويل... التهديدات العسكرية في توقيت سياسي حساسوفي سياق متصل، أثار التقرير تساؤلات بشأن تصاعد التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية مساعيه للدفع نحو عمل عسكري ضد إيران، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي أنه لا يرى، في المرحلة الراهنة، سبباً لتوجيه ضربة عسكرية.وأشار إلى صعوبة الحكم على مدى الحاجة إلى تحرك عسكري في الوقت الحالي، في ظل عدم الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية التي يملكها رئيس الوزراء، لكنه حذر من تجاهل الشكوك التي تثيرها التهديدات العسكرية والتحديات الأمنية التي يجري تضخيمها في وقت يكون فيه السياسي لنتنياهو على المحك.وتساءل التقرير عما إذا كان من الممكن استبعاد إطلاق عملية عسكرية بهدف إنقاذ المسيرة السياسية لنتنياهو، أو منع انتقال السلطة، كما طرح احتمال عرقلة وصول النواب إلى الكنيست في حال نجح أيزنكوت في تشكيل ائتلاف حكومي، على غرار ما حدث في في 6 كانون الثاني.وخلص التقرير إلى أن نتنياهو، رغم قدراته السياسية الكبيرة وقدرته على فهم الرأي العام الإسرائيلي والتأثير في الأجندة السياسية، أضاع فرصاً عدة ليكون قائداً يساعد إسرائيل على التعافي بعد هجوم 7 تشرين الأول، مفضلاً الاستمرار في نهج يقوم على التخويف والانقسام وتقديم بقائه في السلطة على مصالح الدولة.وأكد أن إسرائيل قادرة على الخروج أقوى بعد تغيير رئيس حكومتها، كما فعلت في مراحل سابقة، لكنها لا تستطيع تحمل استمرار قيادة تتعامل مع احتمال وصول شخص آخر إلى السلطة باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد.