تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

صواريخ بمليارات الدولارات.. هل تشتري أميركا تفوقاً لا تحتاج إليه؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-11-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صواريخ بمليارات الدولارات.. هل تشتري أميركا تفوقاً لا تحتاج إليه؟
صواريخ بمليارات الدولارات.. هل تشتري أميركا تفوقاً لا تحتاج إليه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تثير الاستثمارات الأميركية المتزايدة في تطوير الصواريخ فرط الصوتية تساؤلات بشأن جدواها العسكرية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انزلاق واشنطن إلى سباق تسلح مكلف مع روسيا والصين، من دون تحقيق مكاسب استراتيجية تتناسب مع حجم الإنفاق.
Advertisement
 
وفي تقرير نشره موقع " Responsible Statecraft" الأميركي، شكك خبراء عسكريون في الحاجة إلى توسيع الترسانة الأميركية من هذه الصواريخ، معتبرين أن أنظمة التسليح التقليدية الموجودة لدى الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع معظم التهديدات، وأن السباق نحو امتلاك أسلحة أسرع وأكثر تطوراً قد يخدم الصناعات الدفاعية أكثر مما يعزز الأمن القومي.
 
وتتميز الصواريخ فرط الصوتية بقدرتها على تجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت والمناورة أثناء الطيران، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر تعقيداً مقارنة بالصواريخ الباليستية التقليدية. غير أن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي يشير إلى استمرار التحديات التقنية المرتبطة بتطويرها، فضلاً عن أن تكلفتها قد تتجاوز نظيراتها الباليستية بنسبة لا تقل عن 30%.
 
ورغم هذه التحفظات، يواصل البنتاغون ضخ استثمارات ضخمة في القطاع، إذ تتجاوز عقود شراء الصواريخ فرط الصوتية المخصصة للسنة المالية 2027 نحو 12 مليار دولار، من دون احتساب نفقات البحث والتطوير. كما ارتفعت استثمارات رأس المال المغامر في هذا المجال من 220 مليون دولار عام 2024 إلى 1.2 مليار دولار عام 2025.
 
وبحسب التقرير، وافق الجيش والبحرية الأميركيان على استثمارات ومشتريات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في تقنيات الصواريخ فرط الصوتية، رغم التأخير الذي يواجه عدداً من البرامج الرئيسية، بينها برنامج "دارك إيغل"، الذي تأخر نحو عامين، وبرنامج الضربة التقليدية السريعة التابع للبحرية الأميركية.
 
وتشير الباحثة كيلي غريكو، من مركز ستيمسون، إلى أن دوافع تطوير هذه الأسلحة تختلف بين الولايات المتحدة وخصومها. ففي حين تسعى روسيا والصين وإيران إلى امتلاك قدرات تستطيع تجاوز الدفاعات الأميركية وتعزيز الردع، تمتلك واشنطن بالفعل ترسانة تقليدية ونووية واسعة، ما يحدّ من القيمة الإضافية التي يمكن أن توفرها الصواريخ الجديدة.
 
وترى غريكو أن إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية الأقل تكلفة قد يحقق نتائج عسكرية مماثلة في مواجهة أنظمة الدفاع، من دون الحاجة إلى استثمارات هائلة في تقنيات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية.
 
من جهتها، تحذر الباحثة جوليا غليدهيل من غياب استراتيجية أميركية موحدة للإنفاق على هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن تعدد البرامج ومصادر التمويل يجعل تحديد الكلفة الإجمالية أمراً معقداً.
 
ويربط التقرير هذا التوجه بمشروع "القبة الذهبية" الذي يدفع به الرئيس دونالد ترامب، والمقدّرة كلفته بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى عشرين عاماً، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تسريع عسكرة الفضاء وإطلاق موجة جديدة من المنافسة العسكرية.
 
ويخلص التقرير إلى أن اندفاع واشنطن نحو الصواريخ فرط الصوتية لا يرتبط بالضرورة بحاجات عسكرية ملحّة، بقدر ما يعكس خشيتها من التخلف تكنولوجياً عن منافسيها، في سباق قد يفرض أعباء مالية ضخمة من دون ضمان تحقيق تفوق حاسم في ميادين القتال.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
لماذا تحتاج الصين إلى روسيا رغم تفوّقها الاقتصادي؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الموافقة على صفقة لبيع صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا بـ2.1 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الشيء الوحيد الذي نحتاجه من أميركا هو صواريخ باتريوت ونأمل منها الوفاء بذلك
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمارات بمليارات الدولارات تضع كوشنر تحت المساءلة القضائية
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 23:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

من جهته

الرئيسي

دونالد

واشنطن

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:03 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:41 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-11-13
Lebanon24
15:30 | 2026-11-13
Lebanon24
15:03 | 2026-11-13
Lebanon24
14:49 | 2026-11-13
Lebanon24
14:41 | 2026-11-13
Lebanon24
14:33 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24