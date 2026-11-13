المحكمة الجنائية الدولية تنهي التحقيق مع عسكريين أميركيين في أفغانستان

قررت المحكمة الجنائية الدولية إنهاء التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أميركيين في ، وحصره بالجرائم المتهم بارتكابها عناصر من حركة طالبان، فيما أعلن مكتب استئنافه القرار.

وصدر القرار الخميس، وكُشف عنه الجمعة في وثائق قضائية أشارت إلى وجود "قيود كبيرة تحدّ من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء التحقيقات وجمع الأدلة"، من دون تحديد طبيعتها.

ويأتي ذلك في ظل فرض الأميركي عقوبات على المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين، على خلفية معارضة التحقيقات التي تطال مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، بينها .

وكان الأميركي ماركو روبيو قد هدد سابقاً بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر"، علماً أن ليست عضواً فيها ولا تعترف بولايتها القضائية.