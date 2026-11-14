ترامب: هذا واحد من اسباب خسارة الجمهوريين

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قال الرئيس الأميركي إنه كان سيتمكن من هزيمة الرئيس الأميركي الأسبق "بسهولة" لو خاض الاثنان مواجهة انتخابية، واصفاً بأنه "يحظى بتقدير يفوق حجمه الحقيقي بكثير".وجاءت تصريحات في مقابلة جديدة أجراها في ، أمس الجمعة، مع مقدم برنامج "ستريت شوتر" ستيفن إيه ، بعد أيام من الخسائر الواسعة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.وقال ترامب: "حصلت على أصوات أكثر بكثير مما حصل عليه هو، وحصلت على أصوات أكثر بكثير في الولايات"، مضيفاً أن لديه الأرقام القياسية التاريخية في عدد الأصوات بعدد من الولايات الكبرى. وأشار تحديداً إلى وفلوريدا، قائلاً إنه سجل أعلى عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات في كلتا الولايتين.