ترامب: هذا واحد من اسباب خسارة الجمهوريين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إنه كان سيتمكن من هزيمة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما
"بسهولة" لو خاض الاثنان مواجهة انتخابية، واصفاً أوباما
بأنه "يحظى بتقدير يفوق حجمه الحقيقي بكثير".
وجاءت تصريحات ترامب
في مقابلة جديدة أجراها في البيت الأبيض
، أمس الجمعة، مع مقدم برنامج "ستريت شوتر" ستيفن إيه سميث
، بعد أيام من الخسائر الواسعة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترامب: "حصلت على أصوات أكثر بكثير مما حصل عليه هو، وحصلت على أصوات أكثر بكثير في الولايات"، مضيفاً أن لديه الأرقام القياسية التاريخية في عدد الأصوات بعدد من الولايات الكبرى. وأشار تحديداً إلى تكساس
وفلوريدا، قائلاً إنه سجل أعلى عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات في كلتا الولايتين.
وعندما سأله سميث مباشرة عما إذا كان يعتقد أنه قادر على هزيمة أوباما، أجاب ترامب: "أعتقد أنني أستطيع هزيمته بسهولة"، مضيفاً: "أعتقد أنه يحظى بتقدير مبالغ فيه للغاية".
وسبق لترامب أن ألمح إلى فكرة الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور
الأميركي يفرض قيوداً على عدد الولايات الرئاسية التي يمكن للرئيس توليها.
وفي المقابلة، تطرق ترامب إلى هزيمة الحزب الجمهوري
في انتخابات التجديد النصفي، معترفاً بأن الناخبين الجمهوريين "لم يعجبهم المرشحون" الذين قدمهم الحزب لخوض الانتخابات.
ومع ذلك، دافع عن قراره تأييد المدعي العام
لولاية تكساس كين باكستون، بدلاً من السيناتور جون كورنين، في سباق الترشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ
عن الولاية.