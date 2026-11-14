خلف أزمة "إنفيديا".. مخاوف أميركية من تجسس صيني يستهدف التكنولوجيا المتقدمة

Advertisement

تتصاعد المخاوف في من اتساع أنشطة التجسس التي تستهدف قطاع ، في أعقاب الأزمة التي أطاحت بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، ، وسط شبهات تتعلق بمحاولات الوصول إلى أسرار صناعة رقائق .وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن قضية كشفت عن ثغرات محتملة في حماية التكنولوجيا الحساسة، بعدما تحدثت معلومات استخباراتية عن ارتباطه بسيدة أعمال صينية يُشتبه في عملها لصالح أجهزة الاستخبارات في بكين.وتتركز التحقيقات على شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، التي تخضع للتدقيق بشأن احتمال تسهيل وصول رقائق أميركية متطورة إلى ، رغم القيود التي تفرضها على تصدير هذه التقنيات.وأثارت القضية خلافات داخل بشأن فعالية الرقابة على صادرات التكنولوجيا، خصوصاً بعد اتهامات لوزارة التجارة بالتباطؤ في اتخاذ إجراءات ضد شركات يُشتبه في مساهمتها بنقل تقنيات حساسة إلى الصين.وتخشى أوساط أميركية من استخدام بكين شبكات تجارية وشركات وسيطة للوصول إلى القدرات الحاسوبية المتقدمة، بما قد يعزز إمكاناتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستخدامات العسكرية والاستخباراتية.في المقابل، نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولة التجسس على رئيس "إنفيديا"، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها، معتبرة أنها تستهدف تشويه صورتها.وتسلط القضية الضوء على احتدام المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، وتحول صناعة أشباه الموصلات إلى أحد أبرز ملفات الأميركي.