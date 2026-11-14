نتنياهو يشتري الوقت... لكن كيف يمنع ائتلاف إيزنكوت من الوصول إلى الحكم؟

يسعى إلى كسب مزيد من الوقت لمنع الأحزاب الحريدية المتشددة من الانضمام إلى ائتلاف يقوده منافسه غادي إيزنكوت، لكن محاولاته تواجه عقبة أساسية: إبعاد هذه الأحزاب عن المعسكر المنافس لا يضمن لنتنياهو امتلاك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة بديلة.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن خيار حكومة يشكل المسار الأساسي المتاح أمام ، إلا أنه لا توجد مؤشرات حالياً إلى استعداد إيزنكوت للقبول به. كما أن تعهد "ياشار" بعدم المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو، إلى جانب رغبة الطرفين في تولي رئاسة الوزراء، يجعل التوصل إلى تفاهم بينهما أكثر تعقيداً، خصوصاً مع طرح احتمال التناوب على المنصب.

وتشير الصحيفة إلى أن نقاشات تجري داخل الأوساط السياسية الحريدية بشأن ممارسة ضغوط على نتنياهو وإيزنكوت لدفعهما نحو تشكيل حكومة وحدة. وترى الأحزاب الحريدية أن مثل هذه الحكومة قد تتيح معالجة ملفات تجنيد طلاب المعاهد والموازنة، وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.

أما الخيار الآخر، أي إجراء انتخابات مبكرة، فتخشى الأحزاب الحريدية أن يكلّفها سياسياً، إذ سيعني استمرار أشهر إضافية من دون تسوية للوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، ومن دون حل للمشكلات المتعلقة بالموازنة، وسط استمرار عمليات إنفاذ قرارات التجنيد وتوقيف المتهربين منه. وحتى احتمال زيادة تمثيلها في الكنيست المقبل لن يعالج هذه المشكلات الآنية.

ملف التجنيد في صلب المفاوضات

ويشكل تطبيق قرارات التجنيد وتوقيف الرافضين له محوراً أساسياً في المفاوضات السياسية. ونقلت الصحيفة عن شخصيات بارزة في معسكر اليمين قولها إن الجيش خفّض مؤخراً عدد عمليات توقيف الحريديم المتهربين من التجنيد، لتجنب تقويض جهود إيزنكوت الرامية إلى تشكيل حكومة.

لكن هذه الرواية وردت على لسان مصادر في المعسكر اليميني، ولم تقدم الصحيفة تأكيداً مستقلاً بشأنها.

ولا تزال المفاوضات داخل المعسكر الساعي إلى تغيير الحكومة بعيدة من تحقيق اختراق. فحزب "يهدوت هتوراه" لا يرغب في الانضمام منفرداً إلى حكومة يقودها إيزنكوت من دون مشاركة حزب "شاس"، فيما لم يحسم رئيس الأخير أرييه درعي قراره بشأن المشاركة في هذه الخطوة.

ويمنح هذا التردد نتنياهو وقتاً إضافياً لإقناع الأحزاب الحريدية بالبقاء خارج ائتلاف منافسه. وفي المقابل، تجد هذه الأحزاب نفسها أمام خيار صعب بين انتظار بديل حكومي لا تبدو فرص تشكيله مضمونة، أو الانضمام إلى حكومة تخشى أن تفقد فيها جزءاً من نفوذها السياسي.

خلافات داخل معسكر إيزنكوت

ويسعى إيزنكوت والمقربون منه إلى التقدم أولاً باتجاه ضم حزب "يهدوت هتوراه"، في ظل احتمال امتناع حزب "رعام" عن التصويت ضد تشكيل الحكومة، على أن ينضم "شاس" إلى الائتلاف في مرحلة لاحقة. لكن أفيغدور ليبرمان يفضّل مشاركة "شاس" منذ البداية.

وفي داخل "يهدوت هتوراه"، تبرز مخاوف من أن يتفق الحزب في بداية ولاية الحكومة على تفاهمات مع شركائه، قبل أن تتجه القوى العلمانية والليبرالية لاحقاً إلى إقرار سياسات تتعارض مع مطالبه.

وتتمثل إحدى الهواجس الأساسية في أن يكون الحزب الشريك الحريدي الوحيد في حكومة إيزنكوت، إذ قد يجد نفسه عاجزاً عن فرض بقية مكونات الائتلاف بتعهداتها، في حال نشوب خلافات حول قانون التجنيد أو التشريعات المتعلقة بالدين والدولة.

ولهذا السبب، يولي الحزب أهمية كبيرة لمشاركة "شاس" في الحكومة، إذ يعتقد أن وجود حزب حريدي آخر في الائتلاف سيعزز قدرته على منع إقرار خطوات لا تتوافق مع مطالبه.

نتنياهو يكسب الوقت من دون امتلاك أغلبية

وتعتبر الصحيفة أن تأخر الأحزاب الحريدية في حسم موقفها يصب حالياً في مصلحة نتنياهو، إذ إن امتناع "يهدوت هتوراه" و"شاس" عن الالتزام بالانضمام إلى إيزنكوت يجعل مساعيه لتشكيل الحكومة أكثر صعوبة.

لكن الوقت الذي يكسبه نتنياهو لا يعالج مشكلته الأساسية، وهي عدم امتلاكه حتى الآن مساراً واضحاً لتجميع أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة بديلة.

وبذلك، لا يقتصر التحدي أمامه على منع إيزنكوت من ضم الأحزاب الحريدية، بل يتمثل أيضاً في تقديم صيغة حكومية قادرة على جمع أغلبية داخل الكنيست، في ظل استمرار الخلافات بين المعسكرات السياسية.