إسرائيل تخشى ضربة أميركية مفاجئة لإيران... والجيش يرفع جهوزيته

وضعت المفاوضات الجارية بين وإيران المؤسسة الأمنية في حالة تأهب، وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ قد تجد تل أبيب نفسها غير مستعدة له، سواء نتيجة هجوم إيراني أو قرار أميركي بشن ضربة عسكرية من دون منح إنذاراً مسبقاً كافياً.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، يستعد مسؤولون أمنيون إسرائيليون لثلاثة سيناريوهات رئيسية: هجوم إيراني مفاجئ على المصالح الأميركية، بما فيها إسرائيل؛ أو اتخاذ الرئيس الأميركي قراراً سريعاً بضرب من دون إبلاغ تل أبيب بوقت كافٍ؛ أو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح لطهران باستئناف تخصيب اليورانيوم مستقبلاً، وإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية الدقيقة، ومواصلة تمويل حلفائها في المنطقة، ومن بينهم وحماس والحوثيون.

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لا يستطيعون التنبؤ بالخطوة المقبلة لترامب. ونقلت عن مسؤولين عسكريين أميركيين أنهم يستعدون لاحتمال تلقي أوامر بالانتقال من حالة السكون إلى تنفيذ هجوم واسع خلال لحظات، بما يتيح لواشنطن شن ضربة مفاجئة على إيران.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "هناك حالات خلال الحرب كنا نحن من يطلعهم فيها على ما كان يحدث"، في إشارة إلى التنسيق والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.

وللحد من احتمال تعرضها للمفاجأة، يعزز الجيش التنسيق مع القوات الأميركية، ويرفع مستوى التأهب في مجالات الرصد الاستخباراتي والإنذار المبكر والدفاعات الجوية، مع إبقاء قواته مستعدة للرد السريع على أي تطورات.

كما تجري القوات الجوية الإسرائيلية تقييماً دورياً لتفادي إنهاك الطواقم الجوية والأرضية، بعدما أمضى عدد كبير منها فترة طويلة في حالة تأهب مرتفعة.

ولا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على احتمال تعرضها لهجوم مباشر، إذ تدرس المؤسسة الأمنية أيضاً سيناريو قد تدفع فيه معلومات استخباراتية حساسة من شركاء إقليميين القيادة السياسية إلى التفكير في توجيه ضربة استباقية.

وفي موازاة ذلك، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الحدود مع ، محذراً حزب الله والحكومة من أن أي انخراط في تصعيد تقوده إيران سيقابل برد عسكري شديد، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتتراوح التهديدات التي تراقبها الأجهزة الإسرائيلية بين حادث عسكري محدود وحملة منسقة تشن خلالها إيران وحلفاؤها هجمات متزامنة في أنحاء . وتركز الاستخبارات الإسرائيلية خصوصاً على متابعة منصات إطلاق الصواريخ والقواعد الصاروخية، في ظل تقديرات بأن إيران استعادت نحو 20% من قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية مقارنة بما كانت تمتلكه قبل عملية "زئير "، بعدما تضررت منشآتها الصناعية الدفاعية.

وتتوقع جهات في الجيش الإسرائيلي أن تستمر حالة التوتر الحالية لأسابيع أو أكثر، ما يثير مخاوف من الأعباء الجسدية والعملياتية المترتبة على استمرار وضع القوات في حالة تأهب. ولذلك، تواصل المؤسسة الدفاعية إجراء تقييمات للوضع كلما توافرت معلومات استخباراتية جديدة.