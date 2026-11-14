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عربي-دولي

"بلومبرغ": واشنطن قد تسحب 5 آلاف عسكري من أوروبا بدلاً من 25 ألفاً

Lebanon 24
14-11-2026 | 15:48
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بلومبرغ: واشنطن قد تسحب 5 آلاف عسكري من أوروبا بدلاً من 25 ألفاً
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يتوقّع حلفاء واشنطن في أوروبا أن تخفض الولايات المتحدة عديد قواتها في القارة بنحو 5 آلاف عسكري، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمّها. وكانت الخطط السابقة تتضمّن سحب نحو 25 ألفاً من أصل 80 ألف عسكري أميركي ينتشرون في أوروبا.

وأوضحت الوكالة أنّ موافقة دول أوروبية على زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمّل مسؤوليات أمنية أكبر قد تدفع واشنطن إلى تقليص حجم الانسحاب، فيما يبقى القرار النهائي بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروماني نيكوشور دان إنّ بلاده عرضت على واشنطن المساهمة في تكاليف تمركز القوات الأميركية على أراضيها، سعياً إلى الحفاظ على وجودها وربما تعزيزه. وبحسب "فايننشال تايمز"، تراجع عدد العسكريين الأميركيين في رومانيا من نحو 1700 إلى 1172.

ونقلت صحيفة "ستارز آند سترايبس" عن دان أنّ مكتب وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي أنهى تقييمه للانتشار العسكري في أوروبا، وأنّ التوصيات باتت لدى وزير الدفاع بيت هيغسيث. (روسيا اليوم)

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