تهريب النفط في جرف الصخر.. الزيدي يعفي 9 مسؤولين ويحيل المتهمين إلى القضاء

أعفى رئيس الوزراء علي الزيدي، السبت، تسعة مسؤولين من مناصبهم، ووجّه بإحالة جميع المتهمين في قضية تهريب بمنطقة جرف الصخر في محافظة إلى ، بعد تسلّمه نتائج تحقيق أجرته .

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان نقلته ، إنّ اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب. وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال المحافظة ومسؤولي الاستخبارات والأمن فيها، إضافةً إلى قائد في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

وحمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري والاستخبارية مسؤولية أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق عملهم، موجّهاً بتشديد الرقابة ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تورّطه.