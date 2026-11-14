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عربي-دولي

تهريب النفط في جرف الصخر.. الزيدي يعفي 9 مسؤولين ويحيل المتهمين إلى القضاء

Lebanon 24
14-11-2026 | 16:38
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تهريب النفط في جرف الصخر.. الزيدي يعفي 9 مسؤولين ويحيل المتهمين إلى القضاء
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أعفى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، تسعة مسؤولين من مناصبهم، ووجّه بإحالة جميع المتهمين في قضية تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل إلى القضاء، بعد تسلّمه نتائج تحقيق أجرته لجنة حكومية.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنّ اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب. وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال المحافظة ومسؤولي الاستخبارات والأمن فيها، إضافةً إلى قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

وحمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق عملهم، موجّهاً بتشديد الرقابة ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تورّطه.

 

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