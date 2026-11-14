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عربي-دولي

زاخاروفا تشبّه "الناتو" بسنّ مؤلمة: أوروبا ستكون أكثر أمناً من دونه

Lebanon 24
14-11-2026 | 16:39
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زاخاروفا تشبّه الناتو بسنّ مؤلمة: أوروبا ستكون أكثر أمناً من دونه
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اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، أنّ أوروبا كانت ستنعم بأمن أكبر لو لم يكن حلف شمال الأطلسي "الناتو" موجوداً. وشبّهت تأثير الحلف بألم الأسنان، قائلةً إنّه أضعف ما سمّته "الجهاز المناعي لأوروبا" باستنزاف مواردها في إجراءات ردّ الفعل.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، جاء كلام زاخاروفا ردّاً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي رأى أنّه لا داعي لمناقشة هيكل الأمن الأوروبي مع موسكو لأنّه قائم بالفعل.

وكان قادة أوروبيون قد رفضوا، خلال قمة عُقدت أخيراً في دبلن، مقترح موسكو لإعادة تنظيم هيكل الأمن في القارة.

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