اعتبرت المتحدثة باسم ، السبت، أنّ كانت ستنعم بأمن أكبر لو لم يكن " " موجوداً. وشبّهت تأثير الحلف بألم الأسنان، قائلةً إنّه أضعف ما سمّته "الجهاز المناعي لأوروبا" باستنزاف مواردها في إجراءات ردّ الفعل.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، جاء كلام زاخاروفا ردّاً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي رأى أنّه لا داعي لمناقشة هيكل الأمن مع لأنّه قائم بالفعل.

وكان قادة أوروبيون قد رفضوا، خلال قمة عُقدت أخيراً في دبلن، مقترح موسكو لإعادة تنظيم هيكل الأمن في القارة.