أوروبا تريد مقعداً في مفاوضات أوكرانيا… لكن من يتكلّم باسمها؟

تسعى أوروبا إلى ضمان حضورها في المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب في ، وسط مخاوف من أن تتوصل وروسيا إلى تفاهمات بشأن مستقبل القارة من دون مشاركة أوروبية مؤثرة، في وقت لا تزال فيه دول الاتحاد عاجزة عن بلورة موقف موحد واستراتيجية واضحة تجاه مسار التفاوض ودعم كييف.

وبحسب مقال رأي نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن عودة المفاوضات الثلاثية بين وموسكو وكييف، واحتمال عقد لقاء ثلاثي آخر يضم الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين الأسبوع المقبل، يعيدان إلى الواجهة مخاوف من صيغة دولية قد تحدد مستقبل أوروبا من دون أن تكون القارة طرفاً أساسياً فيها.

ويرى المقال أن أجواء ما يشبه اتفاقية "يالطا" الجديدة بدأت تظهر في المشهد، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا عام 1945، ورسموا خلاله ملامح النظام بعد الحرب العالمية الثانية.

ويستند هذا التخوف إلى تصريحات رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي قال إن هدف المفاوضات لا يقتصر على وقف الحرب، بل يشمل إنشاء نظام أمني متكامل في أوروبا يشكل نسخة جديدة من نظام يالطا وبوتسدام، بما يعكس، وفق قراءة المقال، رغبة موسكو في توسيع مطالبها لتشمل تقليص الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في دول كانت سابقاً ضمن دائرة النفوذ السوفياتي.

وفي المقابل، يشير المقال إلى أن يتجه نحو اعتماد سياسة تقوم على ما وصفه بـ"الاستقرار الاستراتيجي البنّاء" مع الصين، رغم دعم بكين للمجهود الحربي الروسي. ويلفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين اقترب في أيلول من 30 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستواه قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وفق بيانات معهد "ميركس".

وتطالب أوروبا بالمشاركة في المفاوضات، مستندة إلى تقديمها أكثر من 300 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، فضلاً عن التداعيات المباشرة للحرب على مستقبل القارة. كما تصر على أن أي نقاش بشأن إعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي يجب أن يأتي بعد وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

لكن المقال يرى أن واشنطن تبدو أكثر استعداداً لتسهيل المشاركة الأوروبية في المفاوضات من استعدادها لتأجيل بحث النظام الأمني الجديد إلى ما بعد وقف الحرب. ويشير إلى أن ترامب يدرك صعوبة تحقيق تقدم من دون أوروبا، لكنه يسعى أيضاً إلى تحقيق إنجاز في السياسة الخارجية، وإلى إعادة فتح المجال أمام المصالح التجارية مع ، فضلاً عن احتمال رغبته في إبعاد موسكو عن بكين.

وفي ما يتعلق بالموقف الروسي، يعرض المقال أرقاماً تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 450 ألف روسي في الحرب، استناداً إلى بيانات جرى اختراقها حديثاً، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من نصف مليون بعد استكمال تسجيل الوفيات. كما ينقل عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله إن الخسائر الروسية بين القتلى والجرحى البالغين نحو 52 ألفاً خلال تشرين الأول، متجاوزة عدد المجندين الجدد الذي تستهدفه موسكو شهرياً، والمقدر بنحو 35 ألفاً.

ويرى المقال أن هذه الخسائر تجعل استمرار الحرب أكثر صعوبة على روسيا، لكنها لا تشير إلى استعداد بوتين لوقفها. ويتوقع أن تستغل موسكو فصل الشتاء لتكثيف الهجمات على البنية التحتية للطاقة ، بهدف إضعاف السكان وحرمانهم من التدفئة خلال الأشهر الباردة.

أما على المستوى الأوروبي، فيشير المقال إلى أن الترتيبات المطروحة لتمثيل القارة في المفاوضات ستضم خمس دول، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ويعتبر أن وجود سبعة ممثلين لا يعني بالضرورة امتلاك أوروبا صوتاً موحداً، بل قد يعكس استمرار الانقسامات داخلها بشأن توقيت التفاوض وشروطه.

كما لا تزال الدول الأوروبية، وفق المقال، تفتقر إلى اتفاق متين بشأن كيفية مواصلة تمويل أوكرانيا ودعمها. ويحذر من أن كييف ستواجه في عام 2027 احتياجات مالية غير مغطاة تقدر بنحو 70 مليار يورو، في وقت تستنزف فيه الحرب الموارد بوتيرة متسارعة.

ويدعو المقال إلى توحيد موقفه، ووضع استراتيجية واضحة، وإنشاء آليات جديدة لدعم أوكرانيا، محذراً من أن التأخر في اتخاذ القرارات قد يجعل التحرك أكثر صعوبة، ولا سيما إذا فازت مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويخلص إلى أن دعم أوكرانيا يشكل، في نظره، شرطاً ضرورياً للوصول إلى سلام لا ينهي استقلال البلاد وسيادتها، وأن على تحمل مسؤولية هذا الدعم، بالتوازي مع تعزيز قدراتهم العسكرية وتطوير دورهم الجيوسياسي، حتى لا يبقوا مجرد مجموعة من الأطراف الحاضرة على طاولة المفاوضات من دون قدرة فعلية على التأثير في قراراتها.