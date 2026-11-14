كوشنر: واشنطن تسعى إلى حوار مباشر بين موسكو والأوروبيين بشأن أوكرانيا

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قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، مساء السبت، إنّه يعمل مع ستيف ويتكوف على تسهيل التواصل المباشر بين موسكو والشركاء الأوروبيين، بالتوازي مع التحضير لجولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.
وأوضح كوشنر، في منشور على منصة "إكس"، أنّهما على اتصال وثيق مع موسكو وكييف والعواصم الأوروبية، وأنّ أفكاراً جديدة برزت خلال المحادثات الأخيرة وتخضع للدراسة. وأضاف أنّ بعضها قد يحقّق تقدّماً مباشراً، فيما يمكن تطوير أفكار أخرى لتقريب المواقف بشأن القضايا العالقة.
وشدّد على أنّ أي تسوية دائمة تتطلّب ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا وترتيبات قابلة للتنفيذ تحدّ من خطر تجدّد الحرب. وأشار إلى أنّ حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيبقى ركيزة أساسية لأمن أوروبا، مؤكداً أنّ واشنطن تعمل على إشراك الأوروبيين مباشرة في المناقشات، وأنّ أي اتفاق نهائي يحتاج إلى موافقة الأطراف المعنية.