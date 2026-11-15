من السويس إلى هرمز... هل تعيد واشنطن أخطاء بريطانيا قبل 70 عاماً؟

بعد سبعين عاماً على أزمة السويس، تعود أحداث عام 1956 إلى الواجهة مع المواجهة الأميركية مع والتداعيات المرتبطة بأزمة النفط ومضيق هرمز، في مشهد يستحضر أوجه شبه بين تراجع النفوذ آنذاك والتحديات التي تواجه القوة الأميركية اليوم.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "ذا إندبندنت"، يقارن التقرير بين المرحلتين، معتبراً أن العالم، رغم التحولات الكبيرة التي شهدها خلال العقود السبعة الماضية، لا يزال يواجه مشكلات متشابهة: قوة إقليمية في تُعدّ تهديداً للغرب، وقوة عظمى تتجاوز حدود نفوذها، وأزمة نفط، إلى جانب التحركات الروسية في أوروبا الشرقية.

ويستعيد المقال أحداث 5 تشرين الثاني 1956، حين غزت القوات والفرنسية مصر بهدف استعادة السيطرة على قناة السويس، بعدما أمّمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر قبل ذلك بثلاثة أشهر. ورغم النجاح العسكري للعملية، أوقف رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن الهجوم بعد معارضة أميركية شديدة، بعدما صوّتت في مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد السوفياتي ضد بريطانيا وفرنسا، وامتنعت عن تقديم الدعم المالي لبريطانيا، بل مارست ضغوطاً لمنع صندوق النقد الدولي من منحها قرضاً.

ووفق قراءة المقال، شكّلت أزمة السويس نقطة تحوّل في موقع بريطانيا الدولي، إذ فقدت بعدها الدور الذي كانت تؤديه بوصفها القوة الغربية الرئيسية في الشرق الأوسط، وانتقلت هذه المكانة إلى . كما غادر إيدن منصبه في كانون الثاني 1957، بعدما ارتبطت الأزمة بتراجع نفوذ بلاده وبأزمة سياسية داخلية.

ويرى التقرير أن الولايات المتحدة تواجه اليوم تداعيات مشابهة في ملف إيران، بعدما ساهمت المواجهة في تفجير أزمة نفطية ألحقت أضراراً بمكانة واشنطن، وأثارت تساؤلات حول قدرتها على حماية مصالحها وحلفائها. ويعتبر أن الرئيس سيتأثر سياسياً بهذه التطورات، وأن تداعياتها على النفوذ الأميركي قد تتجاوز فترة الأزمة نفسها.

ويلفت التقرير إلى أن الصين تراقب المشهد من موقع المستفيد، فيما لم تتمكن من حسم الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن ما يجري يعكس استمرار التحديات التي تواجه القوى الغربية، رغم اختلاف الظروف الدولية بين عامي 1956 و2026.

ويخلص التقرير إلى أن دروس أزمة السويس لا تزال حاضرة، خصوصاً لجهة حدود القوة العسكرية، وتأثير المواقف الأميركية في حلفائها، والانعكاسات الاقتصادية والسياسية لأي مواجهة في الشرق الأوسط، في وقت قد تترك فيه أزمة هرمز آثاراً بعيدة المدى على موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي.