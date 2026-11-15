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عربي-دولي

إيران تخطط لاغتيال ترامب؟ معلومات استخباراتية تستنفر واشنطن

Lebanon 24
15-11-2026 | 04:35
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إيران تخطط لاغتيال ترامب؟ معلومات استخباراتية تستنفر واشنطن
إيران تخطط لاغتيال ترامب؟ معلومات استخباراتية تستنفر واشنطن photos 0
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كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن تحذيرات استخباراتية من مخطط إيراني محتمل لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، مشيرةً إلى أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الإسرائيلية أكدها أيضاً جهاز استخبارات غربي آخر.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار أن جهاز "الموساد" زوّد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بمعلومات حديثة ومحددة بشأن التهديدات الإيرانية، ما دفع واشنطن إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحماية كبار مسؤولي الإدارة، وتقليص ظهور ترامب العلني، خصوصاً خلال الفعاليات الخارجية.

وبحسب التقرير، جاءت المعلومات الإسرائيلية استجابةً لطلب أميركي للتحقق من تهديدات رصدتها الأجهزة الاستخباراتية في واشنطن، بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الموساد رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث التقى مسؤولين أميركيين، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وأشار التقرير إلى أن التهديدات تصاعدت عقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران، وسط معلومات عن احتمال تنفيذ هجمات بواسطة طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات، ما يشكل تحدياً للإجراءات الأمنية التقليدية.

إجراءات أمنية مشددة

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن شبكة "فوكس نيوز" أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت نُقل من منزله في واشنطن إلى قاعدة عسكرية مؤمنة، على خلفية التهديدات المرتبطة بدوره في إدارة العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

كذلك، أشارت إلى انتقال وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى أماكن إقامة محصنة داخل منشآت عسكرية، ضمن تدابير احترازية لحماية كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي.

أما ترامب، ففُرضت إجراءات حماية إضافية على تحركاته وظهوره العلني، شملت استخدام أنظمة متخصصة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.

تداعيات على المفاوضات مع إيران

وربط المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة بين هذه التحذيرات الاستخباراتية وتراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، معتبرين أن التهديدات المحتملة شكلت أحد العوامل الرئيسية وراء تبدل موقف ترامب من المفاوضات.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن طهران، رغم إبدائها بعض المرونة بشأن الملف النووي، لا تزال ترفض الدخول في مفاوضات جوهرية قبل رفع الحصار البحري وجزء كبير من العقوبات الأميركية، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
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