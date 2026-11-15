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عربي-دولي

ثلاثة زعماء يقتربون من قمة تاريخية... ودول تخشى أن تُقسّم مصائرها من دونها

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2026 | 06:30
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ثلاثة زعماء يقتربون من قمة تاريخية... ودول تخشى أن تُقسّم مصائرها من دونها
ثلاثة زعماء يقتربون من قمة تاريخية... ودول تخشى أن تُقسّم مصائرها من دونها photos 0
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تثير القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في الصين الأسبوع المقبل، مخاوف من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن ملفات دولية، من دون مشاركة الدول المعنية مباشرة بها.
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وتتركز هذه المخاوف على احتمال تكرار سيناريو مؤتمر "يالطا" عام 1945، حين رسم قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا ملامح النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وسط تساؤلات بشأن مصير أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية والبلطيق وتايوان، وحتى إيران، في حال قرر الزعماء الثلاثة بحث ترتيبات دولية تتجاوز حدود مصالحهم المباشرة.
 
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر عن قلقه من احتمال أن يشهد العالم لحظة شبيهة بـ"يالطا 2"، في ظل غياب كييف عن أي محادثات محتملة بشأن مستقبلها. ويخشى مراقبون أن تتحول الدول المستبعدة من الاجتماع إلى موضوع للتفاوض بين القوى الكبرى، بدلاً من أن تكون طرفاً في تقرير مصيرها.
 
ويبدو أن بوتين يسعى إلى تحويل اللقاء إلى بداية لسلسلة اجتماعات بين الزعماء الثلاثة، بهدف وضع تصور جديد للنظام العالمي يقوم على ترتيبات أمنية ومناطق نفوذ للقوى الكبرى، مع مساحة أقل للقيم الليبرالية. ونقلت الصحيفة عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله إن موسكو تريد إنشاء نظام أمني شامل في أوروبا، يشكل "يالطا أو بوتسدام جديدة".
 
كما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القمة قد تشكل بداية للعودة من حالة الفوضى إلى الاستقرار.
 
في المقابل، يظهر شي جينبينغ أكثر حذراً إزاء استضافة هذا اللقاء، ولا سيما أن الصين لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تتخلى عن موقفها المعلن الداعي إلى عدم التدخل في النزاعات، أو أنها تساعد الولايات المتحدة على الخروج من أزماتها على حساب مصالحها الخاصة.
 
وتشير الصحيفة إلى أن بكين تحاول إبعاد ملف نزع السلاح النووي عن جدول أعمال القمة، فيما تسعى واشنطن وموسكو إلى الاستفادة من دور صيني محتمل في التعامل مع أزمتي أوكرانيا وإيران. فالإدارة الأميركية تأمل في الحصول على مساعدة بكين للخروج من تداعيات الحرب مع إيران، بينما تبحث موسكو عن دعم أو تفاهمات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.
 
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن الأستاذ في جامعة فودان الصينية مينغهاو تشاو قوله إن حرب روسيا على أوكرانيا تمثل خطأ استراتيجياً ارتكبه بوتين، كما أن الحرب على إيران تمثل خطأ استراتيجياً ارتكبه ترامب، مضيفاً أن الصين تتعامل مع تداعيات هذين الصراعين.
 
أما في الملف الأوكراني، فلا تبدو بكين مستعدة للتخلي عن موسكو أو تأييد تسوية تُفرض من دون موافقة الأوروبيين. وتواجه الصين في الوقت نفسه مساعي لإصلاح علاقاتها مع أوروبا، بعدما أدت فائضات الإنتاج الصناعي الصيني عام 2025 إلى إغراق الأسواق الأوروبية، وأثارت مخاوف من تراجع الصناعة في القارة.
 
ويحذر التقرير من أن تبني الصين رؤية بوتين لنظام أمني أوروبي جديد قد يثير غضب ألمانيا والمفوضية الأوروبية، ويضعف مساعي بكين إلى تقديم نفسها قوة داعمة للاستقرار والتعاون الدولي.
 
وتعيد هذه المخاوف إلى الأذهان مؤتمر يالطا الذي انعقد في شباط 1945، وجمع جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل، وأسهم في رسم ملامح أوروبا بعد الحرب. وقد ارتبط المؤتمر لاحقاً باتهامات بالتخلي عن دول، ولا سيما بولندا، وتركها تحت النفوذ السوفياتي.
 
وفي هذا الإطار، يستحضر التقرير موقف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، الذي قال عام 2005 إن يالطا وضعت ملايين الأشخاص تحت الحكم الشيوعي، وإن القوى الكبرى تعاملت مع حرية الدول الصغيرة على أنها أمر يمكن التضحية به مقابل الاستقرار.
 
ويرى التقرير أن هذا التقليد السياسي الأميركي لم يعد حاضراً بالقدر نفسه في عهد ترامب، الذي أبدى في وثيقته للأمن القومي لعام 2025 تأييداً لفكرة مناطق النفوذ، معتبراً نصف الكرة الغربي مجالاً للنفوذ الأميركي، مع إظهار قدر من التساهل تجاه مناطق النفوذ الروسية والصينية.
 
وفي مقابل الدعوات إلى التعاون بين القوى الكبرى، يبرز خلاف حول مدى إمكان التوصل إلى تفاهمات على حساب الدول الأصغر. وينقل التقرير عن الباحث في العلاقات الدولية جون إيكينبيري رفضه فكرة أن يتقاسم الرئيس الأميركي العالم مع قادة سلطويين، معتبراً أن تحالفاً بين الديمقراطيات لا يزال ممكناً.
 
في المقابل، يرى تشارلز كوبتشان، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن العالم يتجه إلى مزيد من التفاهمات بين القوى الكبرى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها الديمقراطيين لم يعودوا يشكلون الكتلة المهيمنة وحدهم، في ظل صعود الصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى من الجنوب العالمي.
 
ويقول كوبتشان إن على الولايات المتحدة تعلم العمل مع الأنظمة السلطوية والتعايش معها، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر احتمال تخلي ترامب عن أوكرانيا أو تايوان، وإن كان لا يرجح ذلك.
 
وبين رغبة بوتين في إعادة صياغة النظام الأمني العالمي، وحذر الصين من الانخراط في ترتيبات قد تضر بعلاقاتها الدولية، ومساعي ترامب إلى معالجة تداعيات حروبه، تبقى القمة المرتقبة محاطة بتساؤلات بشأن ما إذا كانت ستفتح الباب أمام تفاهمات فعلية، أم ستقتصر على مشهد سياسي ورمزي يمنح الزعماء الثلاثة فرصة لإظهار نفوذهم.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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