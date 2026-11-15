تفاصيل جديدة عن إختفاء رون أراد في لبنان... لماذا خطف "الموساد" جنرالين إيرانيين؟

ذكر موقع " " أن "نيويورك تايمز" كشفت أن اختطفت جنرالين إيرانيين على مدى العقدين الماضيين، أحدهما من والآخر من تركيا، في إطار جهودها لتحديد مصير الطيار المفقود رون آراد.

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وقال التحقيق إن الجنرال عبد الله صابري اختطف باستخدام صندوق ثلاجة كبير الحجم، بينما اختفى الجنرال علي رضا عسكري في إسطنبول عام 2006 وظل مصيره لغزا لسنوات. واستند التحقيق إلى روايات مسؤولين أميركيين كبار سابقين، كاشفا أن عملاء الموساد استجوبوا عسكري لأسابيع بشأن احتمال تورطه في اختفاء آراد، وعندما لم يسفر الاستجواب عن معلومات مفيدة قتلوه، وألقي بجثمانه في البحر الأسود وفقا لأحد المسؤولين.





وقد أقر مسؤولون استخباراتيون سابقون بأن التقييمات السابقة اعتمدت على أدلة مجزأة وتحيز التأكيد، وقال خبير إيران راز زيمت إن المحققين كانوا يميلون إلى إلقاء اللوم على طهران، بينما وصف الضابط المتقاعد آفي كالو الفشل بأنه نقطة عمياء جماعية.



وفي عام 1992، زعم طبيب إيراني أنه عالج آراد في وطهران، وحدده ضابط الموساد إسرائيل بيرلوف واستجوبه، لكن اختباري كشف الكذب لم يثبتا صحة روايته، واختفى الطبيب بعد عرض مكافأة مالية عليه. وقال رامي إغرا، الضابط السابق في الموساد، إن الطبيب اختلق قصته سعيا وراء المال، وإن الموساد وجد ما كان يبحث عنه، لكن تقييمه لم يحظ بدعم، وأصبحت رواية الطبيب جزءا من الأدلة ضد إيران.



وفي عام 1994، اختطف كوماندوز إسرائيليون مصطفى ديراني، وهو مسؤول أمني رفيع في حركة "أمل" ، في عملية عرفت باسم اللدغة السامة. وقال ديراني للمحققين إن آراد احتجز في منزل بقرية النبي شيت اللبنانية، وإن الحراس تركوه ليلة للرد على قتال مع قوات إسرائيلية وعادوا ليجدوه قد اختفى، كما زعم أن مسؤولا إيرانيا أخبره بأن الحرس الثوري نقله إلى إيران، وهي رواية لم تثبتها أدلة. وخلص إغرا إلى عدم وجود دليل على احتجاز إيران لآراد، واقترح أنه ربما قتل أثناء محاولة الهروب أو انتقاما، معتبرا أن قصته بدأت وانتهت في لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين في 1995 أن إيران مسؤولة مباشرة عن مصيره.



ومارست إسرائيل ضغطا دوليا كبيرا على طهران، وقال محمد علي أبتاهي، من 1997 إلى 2005، إن قضية آراد كانت تتبع المسؤولين الإيرانيين في كل لقاء دبلوماسي، وإن طهران ظلت تؤكد أن الاختفاء حدث في لبنان، ووصلت القضية إلى الفاتيكان حين قدم البابا يوحنا بولس الثاني رسالة من زوجة آراد للرئيس محمد خاتمي في 1999. ويسود الآن على نطاق واسع بين المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على القضية أن آراد لم يحتجز أبدا في ، وأن طهران و" " لم يكونا متورطين في اختفائه، استنادا إلى مراجعات استخباراتية ومعلومات جمعت خلال حروب إسرائيل الأحدث.وقد أقر مسؤولون استخباراتيون سابقون بأن التقييمات السابقة اعتمدت على أدلة مجزأة وتحيز التأكيد، وقال خبير إيران راز زيمت إن المحققين كانوا يميلون إلى إلقاء اللوم على طهران، بينما وصف الضابط المتقاعد آفي كالو الفشل بأنه نقطة عمياء جماعية.وفي عام 1992، زعم طبيب إيراني أنه عالج آراد في وطهران، وحدده ضابط الموساد إسرائيل بيرلوف واستجوبه، لكن اختباري كشف الكذب لم يثبتا صحة روايته، واختفى الطبيب بعد عرض مكافأة مالية عليه. وقال رامي إغرا، الضابط السابق في الموساد، إن الطبيب اختلق قصته سعيا وراء المال، وإن الموساد وجد ما كان يبحث عنه، لكن تقييمه لم يحظ بدعم، وأصبحت رواية الطبيب جزءا من الأدلة ضد إيران.وفي عام 1994، اختطف كوماندوز إسرائيليون مصطفى ديراني، وهو مسؤول أمني رفيع في حركة "أمل" ، في عملية عرفت باسم اللدغة السامة. وقال ديراني للمحققين إن آراد احتجز في منزل بقرية النبي شيت اللبنانية، وإن الحراس تركوه ليلة للرد على قتال مع قوات إسرائيلية وعادوا ليجدوه قد اختفى، كما زعم أن مسؤولا إيرانيا أخبره بأن الحرس الثوري نقله إلى إيران، وهي رواية لم تثبتها أدلة. وخلص إغرا إلى عدم وجود دليل على احتجاز إيران لآراد، واقترح أنه ربما قتل أثناء محاولة الهروب أو انتقاما، معتبرا أن قصته بدأت وانتهت في لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين في 1995 أن إيران مسؤولة مباشرة عن مصيره.ومارست إسرائيل ضغطا دوليا كبيرا على طهران، وقال محمد علي أبتاهي، من 1997 إلى 2005، إن قضية آراد كانت تتبع المسؤولين الإيرانيين في كل لقاء دبلوماسي، وإن طهران ظلت تؤكد أن الاختفاء حدث في لبنان، ووصلت القضية إلى الفاتيكان حين قدم البابا يوحنا بولس الثاني رسالة من زوجة آراد للرئيس محمد خاتمي في 1999.

وفي عام 2004، وافقت إسرائيل على الإفراج عن سجين لبناني بارز مقابل أدلة جينية، واستعان لـ"حزب الله" حسن نصرالله بمساعدة إيرانية للبحث عن آراد، وأوكلت طهران المهمة إلى الجنرال صابري. وأفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين بأن تقريرا سريا للتحقيق المشترك الإيراني-"الحزب اللهي" خلص إلى أن آراد توفي في 1988 في النبي شيت، وأنه دفن على الأرجح هناك، وأن الرئيس السابق رفسنجاني رتب لتسليمه شخصيا إلى ألمانيا.



وقد فسرت إسرائيل إسناد المهمة إلى قائد كبير في الحرس الثوري كدليل على معرفة إيرانية داخلية، وخلص تقرير إسرائيلي في 2005 إلى أن الحرس الثوري اختطف آراد. لكن الشاباك خلص في 2006، وفقا لرئيسه السابق يوفال ديسكين، إلى أن التقييمات التي تضع آراد في إيران خاطئة جوهريا، وأن الإجابة تكمن في النبي شيت، دون أن يحظ ذلك باهتمام يذكر.



ولم يتخل الموساد عن شكوكه، إذ اختطف الجنرال عسكري في إسطنبول في كانون الأول 2006، وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن المخابرات أبلغتهم لاحقا بأنه ميت، وإن عملاء الموساد استجوبوه لأسابيع وقتلوه وألقوا جثمانه في البحر الأسود. وقالت أرملته زيبة أحمدي إن تحقيقا إيرانيا خلص إلى أن عملاء إسرائيليين خدروه واختطفوه، وإن المركبة المستخدمة وجدت متروكة قرب البحر الأسود.



وقد توصل آفي كالو، الذي ترأس وحدة المفقودين في الجيش الإسرائيلي، إلى استنتاجات مشابهة، وقدم تقريرا لنتنياهو في 2016 خلص إلى أن آراد توفي على الأرجح في 1988 في النبي شيت ولم ينقل إلى إيران، محذرا من أن اختطاف إيرانيين لن يحل اللغز.



غير أن الموساد اختطف الجنرال صابري في دمشق في أيلول 2021، وركز محققوه حصريا على آراد، ثم ترك في شارع بجوهانسبرغ وزعم لاحقا أنه تعرض للتعذيب. وقد أقر رئيس الموساد آنذاك دافيد برنياع بأنه أذن بعملية جرى التخطيط لها للحصول على معلومات عن آراد لكنها فشلت، وأخبر فريقه لاحقا بأن يتجاهلوا كل ما يعرفونه عن القضية، ليركز الموساد أخيرا على النبي شيت.



وفي كانون الأول 2025، اختفى أحمد شكر، وهو ضابط أمن لبناني متقاعد يعتقد بمعرفته بما حدث لآراد، ويشتبه في اختطافه من قبل عملاء إسرائيليين.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن أقوى نظرية حالية هي أن آراد أعدم انتقاما لمقتل شقيق شكر في 1988. وفي آذار 2026، دخلت القوات الإسرائيلية النبي شيت وبحثت في مقبرة دون أن تجد شيئا، ويستمر البحث بتركيز على لبنان بدلا من إيران.