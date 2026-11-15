وُلِدَت في مدينة عربيّة... سفير سابق يكشف أسراراً عن والدة الرئيس الإسرائيليّ

كشف سفير مصر الأسبق لدى ، عاطف سالم، أن والدة الرئيس الحالي، إسحاق هرتسوغ، تحمل جذورا ، حيث ولدت ونشأت في مدينة الإسماعيلية.

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وقال سالم، خلال بودكاست "خط التماس"، إن والدة رئيس إسرائيل ولدت ونشأت في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، وتلقت تعليمها في مدارسها ومدارس القاهرة، قبل أن تهاجر إلى فلسطين الانتدابية عام 1946.ووفق ما ذكرت صحيفتا "الوطن" و"الدستور" المصريتان، فإن تفاصيل القصة تعود إلى 24 كانون الأول عام 1924، حين ولدت أورا أمباشي في حي الإفرنج العريق بمدينة الإسماعيلية، وتحديدا في محيط ميدان شامبليون الذي لا يزال يحتفظ بطابعه المعماري التاريخي حتى اليوم، لعائلة يهودية من أصول بولندية وروسية.وعمل والدها، المهندس سيمحا أمباشي ذو الأصول البولندية، في شركة قناة السويس، فيما كانت والدتها ليا شتاينبرغ تنحدر من أصول روسية، وعاشت أورا طفولتها في الإسماعيلية برفقة شقيقتها سوزي، التي تزوجت لاحقا من والدبلوماسي الإسرائيلي الشهير أبا إيبان.وخلال سنوات نشأتها في مصر، التحقت أورا بالمدارس في كل من الإسماعيلية والقاهرة، قبل أن تغادر لإكمال دراستها الجامعية في تخصصي الرياضيات والفيزياء بجامعة "ويتواترسراند" في جنوب أفريقيا.وفي تشرين الأول من عام 1946، هاجرت إلى فلسطين، لتنخرط سريعا في صفوف منظمة "الهاجاناه"، ويتم اختيارها عام 1947 ضمن الدفعة الأولى للمدرسة الدبلوماسية التي أنشأتها الوكالة اليهودية.وفي عام 1947، تزوجت أورا من حاييم هرتسوغ، الذي أصبح لاحقا الرئيس السادس لإسرائيل، لتشغل هي منصب السيدة الأولى على مدار عقد كامل في الفترة من عام 1983 وحتى 1993.وأنجب الزوجان أربعة أبناء تبوأوا مناصب رفيعة، يتقدمهم إسحاق هرتسوغ، الرئيس الحالي لإسرائيل وهو من مواليد 1960، وميخائيل هرتسوغ مواليد 1952 وهو السفير الإسرائيلي السابق لدى ، إلى جانب المحامي يوئيل والاختصاصية النفسية رونيت.وتوثق الدكتورة دينا ياقوت، الباحثة في تاريخ مدينة الإسماعيلية ورئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، مشهدا يرتبط بمنزل عائلة هرتسوغ في الإسماعيلية، كاشفة لصحيفة "الوطن" أنه في سبعينيات القرن الماضي، وخلال مفاوضات الفرسان، زارت سوزي إيبان خالة الرئيس إسحاق هرتسوغ مدينة الإسماعيلية، وكان أول ما فعلته فور وصولها هو التوجه لتفقد منزل أسرتها القديم في ميدان شامبليون، إلا أن الزيارة تحولت إلى صدمة.وحسب دينا ياقوت، فقد فوجئت خالة الرئيس الإسرائيلي بأن المنزل قد دمر بالكامل خلال سنوات الحرب ولم يعد له أي أثر، ما دفعها لمغادرة الإسماعيلية فورا وهي في حالة غضب وحزن شديدين. (روسيا اليوم)