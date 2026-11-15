كيف تسبّب "راوتر" في شلّ حركة الطيران الأميركيّ؟

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كشف تقرير لصحيفة " " أن تدفقاً كثيفاً للبيانات من جهاز توجيه "راوتر" جديد في ولاية أركنساس، بالتزامن مع بيانات صادرة من جهاز آخر في ، تسبب في تحميل شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الأميركية فوق طاقتها، ما أدى إلى اضطراب الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية، وتعطيل في أنحاء البلاد.وبحسب التقرير، قادت عمليات الفحص إلى موقعين في إل دورادو في أركنساس وأماريلو في تكساس، حيث تسببت أجهزة الشبكة في تحميل نظام الاتصالات فوق طاقته.ونقلت الصحيفة عن ريبيكا غاي مسؤولة التكنولوجيا في الاتحادية، قولها إنّ "الموقعين كانا يرسلان نحو ألف محاولة اتصال كل 4 إلى 5 ثوانٍ، ما تسبب في تدفق كثيف للبيانات عبر الشبكة".وكانت شركة "إل.3.هاريس"، المتعاقدة مع الإدارة لإدارة شبكة الاتصالات، قد ركبت جهاز توجيه جديداً من إنتاج "جونيبير نتوركس"، التابعة لشركة "إتش بي إي"، في موقع أركنساس، قبل أن يبدأ إرسال كميات كبيرة من البيانات بعد ظهر الجمعة، بالتزامن مع بيانات صادرة من جهاز في تكساس.وحدد مسؤولو الإدارة خاصية في جهاز التوجيه يُعتقد أنها تسببت في بثّ البيانات على نطاق أوسع من المطلوب، ما أدى إلى الضغط على الشبكة. (الامارات 24)