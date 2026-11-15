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إقتصاد

قطعت مسافة 37.5 ميل... الصين اختبرت بنجاح طائرتها الكهربائية "CE-25A"

Lebanon 24
15-11-2026 | 10:18
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قطعت مسافة 37.5 ميل... الصين اختبرت بنجاح طائرتها الكهربائية CE-25A
قطعت مسافة 37.5 ميل... الصين اختبرت بنجاح طائرتها الكهربائية CE-25A photos 0
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أفادت هيئة البثّ الحكومية الصينية أنّ شركة تصنيع الطائرات الصينية المملوكة للدولة "كوماك"، أجرت أول رحلة مأهولة لطائرتها الكهربائية "CE-25A"، وعلى متنها طاقم بشريّ.
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وأقلعت الطائرة من مطار "بينتشو داغاو" في مقاطعة شاندونغ الصينية، وعلى متنها طياران ومهندس اختبارات طيران، وأتمّت الطائرة الاختبار المخطط له بنجاح وبشكل طبيعي.

وبحسب البيانات الصادرة بشأن الاختبار، قضت الطائرة 16 دقيقة و38 ثانية في الجوّ، وقطعت مسافة 37.5 ميل.

وأوضحت "كوماك" أن الطائرة أجرت أول رحلة ذكية غير مأهولة في 2 شباط الماضي، وأتبعتها بإتمام 19 رحلة اختبارية للتحقق من الطيران الذاتي قبل نقل أفراد على متنها، أمس.

وأضافت الشركة أن سرعة الطائرة تبلغ حوالي 186 ميلاً في الساعة، وارتفاع تحليق يبلغ نحو 7900 قدم، وتتميز بمدى طيران يصل إلى حوالي 249 ميلاً، وتتسع لـ 19 مقعداً.

وتتمثل إحدى سمات الطائرة في نظام الدفع الكهربائي الموزع؛ حيث جرى تثبيت وحدات دفع مروحية متعددة داخل مجارٍ هوائية أعلى الجناح، بدلاً من الاعتماد على التصميم التقليدي ثنائي المحركات المعتاد. (ارم نيوز)
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