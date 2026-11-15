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عربي-دولي

"تحمل معدات لأوكرانيا".. الجيش الروسي يستهدف سفينة بالبحر الأسود

Lebanon 24
15-11-2026 | 10:55
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تحمل معدات لأوكرانيا.. الجيش الروسي يستهدف سفينة بالبحر الأسود
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في تصعيد جديد للهجمات الروسية على خطوط الإمداد العسكرية الأوكرانية، أعلنت موسكو استهداف سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل معدات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل معدات للقوات الأوكرانية عبر البحر الأسود، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الاستهداف أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

كما أضافت الوزارة أن قواتها استهدفت مركزاً لوجستياً في مدينة زاباروجيه، مشيرة إلى أنه كان يُستخدم من جانب القوات الأوكرانية لتخزين الإمدادات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج.
 
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القيود المفروضة على نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" في أوكرانيا تعرقل قدرة بلاده على اعتراض الطائرات المسيرة الروسية، محذراً من تداعيات ذلك على منظومة الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية الحيوية.

وحذر زيلينسكي من أن القيود المفروضة على النظام، الذي تشغله شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، قد تضعف الدفاعات المحيطة بمنشآت الطاقة الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، الذي كثفت خلاله موسكو في السنوات الماضية هجماتها على شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.

كذلك أبدى الرئيس الأوكراني تشككه في أن تكون المشكلة مرتبطة بأسباب فنية، مشيراً إلى أن القيود تبدو وكأنها فُرضت من جانب شركة "سبيس إكس"، وذلك رغم تأكيدات سابقة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن نظام "ستارلينك" يخضع بدرجة أكبر لسيطرة الحكومة الأميركية.
 
على المسار الدبلوماسي، تناولت المحادثات التي استضافتها أبوظبي ملفات الضمانات الأمنية وتبادل الأسرى وخفض التصعيد، لكنها لم تسفر عن تقدم حاسم بشأن قضية الأراضي، التي لا تزال تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف.

كما برز خلاف إضافي بشأن مشاركة الدول الأوروبية في جولات المفاوضات المقبلة، في ظل استمرار التباينات حول شكل التسوية السياسية والترتيبات الأمنية المطلوبة لإنهاء الحرب. (العربية)
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