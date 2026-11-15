ترامب: بايدن كان كارثة على إدارة الطيران الفيدرالية

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إدارة سلفه جو بايدن
بتدمير هيئة تنظيم الطيران الأميركية "FAA"، وذلك على خلفية الشلل الذي شهدته مطارات البلاد مؤخرا.
وكتب ترامب
على منصة "تروث سوشيال": "كانت إدارة بايدن
كارثة على إدارة الطيران
الفيدرالية "FAA". لقد أفسدوا كل ما طالته أيديهم. تمّ في عهد بايدن
إنفاق مبالغ طائلة بشكل غير حكيم، مما جعل النظام القديم والمعطّل أسوأ مما كان عليه قبل مجيئهم".
وأكد ترامب أنه لدى إدارته خطة بشأن خدمة المراقبة الجوية، ويتعيّن على الكونغرس
الأميركي الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة لها على وجه السرعة.
ووعد ترامب بأنه في حال تنفيذ الخطة، ستصبح خدمة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة
الأفضل في العالم. (روسيا اليوم)