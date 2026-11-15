ترامب: بايدن كان كارثة على إدارة الطيران الفيدرالية

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اتّهم الرئيس الأميركي إدارة سلفه بتدمير هيئة تنظيم الطيران الأميركية "FAA"، وذلك على خلفية الشلل الذي شهدته مطارات البلاد مؤخرا.وكتب على منصة "تروث سوشيال": "كانت كارثة على الفيدرالية "FAA". لقد أفسدوا كل ما طالته أيديهم. تمّ في عهد إنفاق مبالغ طائلة بشكل غير حكيم، مما جعل النظام القديم والمعطّل أسوأ مما كان عليه قبل مجيئهم".وأكد ترامب أنه لدى إدارته خطة بشأن خدمة المراقبة الجوية، ويتعيّن على الأميركي الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة لها على وجه السرعة.ووعد ترامب بأنه في حال تنفيذ الخطة، ستصبح خدمة المراقبة الجوية في الأفضل في العالم. (روسيا اليوم)