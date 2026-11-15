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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إعادة مواطن تسلل سباحةً إلى الأردن

Lebanon 24
15-11-2026 | 11:24
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الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إعادة مواطن تسلل سباحةً إلى الأردن
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أقرّ الجيش الإسرائيلي، الأحد، بتسلل مواطن إسرائيلي سباحةً إلى الأراضي الأردنية، مؤكداً أن الجهات المعنية تعمل على تأمين عودته.

وأوضح الجيش، في بيان، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية تجري اتصالات عبر القنوات المختصة لضمان عودته بسلام، محذراً من أن عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الرسمية يشكل خطراً على حياة المواطنين ويُعد مخالفة للقانون.

وتُعد حوادث التسلل عبر الحدود بين الأردن وإسرائيل نادرة، رغم توقيع البلدين معاهدة سلام عام 1994.

وكان الجيش الأردني أعلن، الأحد، توقيف إسرائيلي بعد تسلله سباحةً إلى المياه الإقليمية الأردنية.

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