الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إعادة مواطن تسلل سباحةً إلى الأردن

أقرّ الجيش ، الأحد، بتسلل مواطن إسرائيلي سباحةً إلى الأراضي ، مؤكداً أن الجهات المعنية تعمل على تأمين عودته.

وأوضح الجيش، في بيان، أن تجري اتصالات عبر القنوات المختصة لضمان عودته بسلام، محذراً من أن عبور الحدود إلى خارج المعابر الرسمية يشكل خطراً على حياة المواطنين ويُعد مخالفة للقانون.

وتُعد حوادث التسلل عبر الحدود بين الأردن وإسرائيل نادرة، رغم توقيع البلدين معاهدة سلام عام 1994.

وكان الجيش أعلن، الأحد، توقيف إسرائيلي بعد تسلله سباحةً إلى المياه الإقليمية الأردنية.