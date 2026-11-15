بيسنت يدعو إلى تغيير جذري في قيادة "إنفيديا"

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، أن شركة "إنفيديا" NVIDIA تحتاج إلى "تغيير جذري" في قيادتها بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي جنسن هوانج، داعياً إلى البحث خارج الشركة عن قيادة جديدة، بحسب "بلومبرغ".

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة Fox News، أن التطورات الأخيرة تدفعه إلى الاعتقاد بأن على مجلس الإدارة الاستعانة بمرشح من خارج "إنفيديا" لقيادة الشركة.

وتابع: "هذا يجعلني أعتقد أنه، بينما يجري مجلس الإدارة بحثه عن قائد جديد، ينبغي أن يتجه إلى خارج الشركة"، مضيفاً: "كانوا بحاجة إلى تغيير جذري".

وطالب بيسنت أيضاً بتوضيحات بشأن ما إذا كانت "إنفيديا" تجاهلت عمداً مؤشرات تحذيرية تتعلق بشركات صورية، كثير منها مسجل في سنغافورة، يُشتبه في استخدامها لنقل رقائق المتقدمة إلى .

قالت شركة "إنفيديا" إن مديرتها المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً خلفاً لجنسن هوانج، الذي رحل بعد علاقة مع سيدة صينية يشتبه في أنها جاسوسة.

وقال: "أريد العودة مجدداً إلى السؤال عن الأوضاع داخل إنفيديا، وما إذا كانوا يدفعون باتجاه هذه المبيعات التي تبدو غير مشروعة لتعزيز الإيرادات والأرباح".

وأضاف أنه يريد الحصول على إجابات "خلال الأيام الـ10 المقبلة" من مجلس إدارة الشركة والمستشار القانوني الخارجي الذي يتولى التحقيق في القضية.

وتأتي تصريحات بيسنت بعد تصاعد التدقيق الأميركي في شركة "ميجاسبيد إنترناشونال" السنغافورية، التي أصبحت محور تحقيقات بشأن احتمال استخدام جنوب شرقي آسيا قناةً لوصول رقائق "إنفيديا" المتقدمة إلى جهات صينية رغم القيود الأميركية.

وكان بيسنت قد حمّل وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزارته مسؤولية عدم إدراج "ميجاسبيد" على قائمة القيود التجارية الأميركية، قائلاً إن وزارة الخزانة كانت تؤيد اتخاذ إجراءات ضد الشركة.

أزمة أطاحت بهوانج

وتأتي دعوة بيسنت بعد أيام من اتساع الأزمة التي أحاطت بهوانج، إثر علاقته بأليس هوانج، مؤسسة "ميجاسبيد"، التي قالت تقارير إن أجهزة أميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات ، وهي مزاعم نفتها بكين.

كما كشفت صحيفة " تايمز" لاحقاً عن علاقة أخرى خارج إطار الزواج بين هوانج وكيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لشؤون الرعاية الصحية، ما أثار تساؤلات إضافية بشأن الحوكمة وتضارب المصالح داخل الشركة.

وأدت الأزمة إلى فتح تحقيق مستقل من مجلس إدارة "إنفيديا"، وتصاعد الضغوط في الكونجرس بشأن سياسات الشركة الأمنية وصادراتها إلى الصين، قبل مغادرة هوانج منصبه.

وتواجه الشركة الآن تحدياً يتعلق بخلافته، في ظل الدور المحوري الذي لعبه منذ مشاركته في تأسيسها عام 1993 وتحويلها إلى أكبر لاعب في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتحولت تداعيات القضية خلال أيام من أزمة تتعلق بسلوك هوانج الشخصي إلى جدل أوسع بشأن ثقافة "إنفيديا" الداخلية، والرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، ومدى أولوية اعتبارات في تعامل الشركة مع الأسواق الخارجية.