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عربي-دولي

هزّة داخل الموساد... إقالات بالجملة وخلافات تهدد استراتيجية إسرائيل تجاه إيران

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2026 | 15:30
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هزّة داخل الموساد... إقالات بالجملة وخلافات تهدد استراتيجية إسرائيل تجاه إيران
هزّة داخل الموساد... إقالات بالجملة وخلافات تهدد استراتيجية إسرائيل تجاه إيران photos 0
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أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وترجمه "لبنان24"، بأن رئيس الموساد رومان غوفمان أحدث تغييرات واسعة في قيادة الجهاز منذ توليه منصبه قبل نحو ستة أشهر، ما أثار خلافات داخلية بشأن أسلوب إدارته واستراتيجيته تجاه إيران، وسط تقارير عن استقالات محتملة. في المقابل، نفى الموساد وجود أزمة، معتبراً أن ما نشرته قناة N12 يتضمن تحريفاً للوقائع ومعلومات غير دقيقة.
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واستند تقرير N12 إلى مقابلات مع عشرة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الموساد، تحدثوا عن إقالات طالت قيادات أساسية، وإشراك مستشارين مدنيين من خارج الجهاز في اجتماعات سرية.

وبحسب التقرير، أقال غوفمان أربعة مسؤولين، هم نائب رئيس الموساد، ورئيس قسم الاستخبارات، ورئيس قسم إيران، ورئيس قسم العمليات، فيما يعتزم مسؤولان آخران، هما مراقب الجهاز ورئيس أحد الأقسام، الاستقالة خلال الشهر الجاري.

واعتبر مسؤولون سابقون أن هذه التغييرات غير مسبوقة، محذرين من أن إبعاد عدد كبير من القيادات التي راكمت خبرة طويلة قد يؤثر في أداء الجهاز. وأشار أحدهم إلى أن غوفمان لم يأتِ من خلفية استخباراتية ولم يتدرج في المؤسسة، وكان يفترض به الاستفادة من خبرات قياداتها قبل إجراء تغييرات واسعة.

في المقابل، قال الموساد إن تغيير المسؤولين في المناصب العليا أمر طبيعي مع تولي مدير جديد، إذ يحق له تشكيل فريق يتناسب مع رؤيته والتحديات المقبلة.

مستشارون مدنيون في اجتماعات سرية

وأثار إشراك شخصيات مدنية من خارج الموساد في اجتماعات حساسة اعتراضات داخل الجهاز، وفق التقرير. ومن بين هؤلاء رجال أعمال مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعضهم شارك في مبادرات إسرائيلية تعثرت في غزة، بينها حملة المساعدات الإنسانية GHF والمنطقة الإنسانية في رفح.

وحذر مسؤولون سابقون من اطلاع هذه الشخصيات على معلومات شديدة السرية، معتبرين أن مشاركة مدنيين في اجتماعات رؤساء الأقسام تمثل سابقة في تاريخ الموساد.

لكن الجهاز دافع عن الخطوة، موضحاً أن الاستعانة بمستشارين خارجيين تتيح تنويع وجهات النظر والاستفادة من خبرات إضافية، مؤكداً أنهم خضعوا للتدقيق الأمني اللازم، وأن مشاركتهم تقتصر على الاجتماعات المرتبطة باختصاصاتهم.

الهجرة من غزة تثير اعتراضات

وتناول التقرير اهتمام غوفمان بملف ما يُسمّى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه أعاد عنصراً سابقاً في الموساد، غادر الجهاز خلال ولاية المدير السابق ديفيد برنياع، لتنسيق الجهود الرامية إلى إيجاد دول تستقبل فلسطينيين من القطاع.

وأثار هذا الملف اعتراضات داخل الجهاز، إذ اعتبر مسؤولون سابقون أن انخراط الموساد فيه يدخله في مسار سياسي خلافي يتجاوز مهامه الأمنية والاستخباراتية.

ووصف رئيس قسم الأسرى والمفقودين السابق في الموساد رامي إيغرا فكرة الهجرة من غزة بأنها "وهمية"، متسائلاً عن الدول المستعدة لاستقبال سكان القطاع.

من جهته، أوضح الموساد أن مشاركته في هذا المشروع بدأت خلال ولاية المدير السابق، وأن هيئة الأمن القومي تتولى تنسيقه وقيادته، فيما تساهم الأجهزة الأمنية الأخرى في جوانبه المختلفة، مؤكداً أن الموساد ليس في طليعته.

خلاف حول استراتيجية التعامل مع إيران

وفي الملف الإيراني، انتقد مسؤولون سابقون توجه غوفمان نحو الاستعانة بجماعات انفصالية كردية في المنطقة للمساعدة في إسقاط النظام الإيراني، واعتبر أحد المسؤولين الأمنيين السابقين أن الخطة غير واقعية وأن فرص نجاحها ضئيلة.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فإن أحد أسباب إقالة القيادات السابقة يعود إلى اعتقاد غوفمان بأن خططها لإحداث تغيير في النظام الإيراني لم تعد قابلة للتنفيذ بصيغتها الحالية، وأنها تحتاج إلى تعديلات جذرية أو إلى استبدالها.

ويأتي ذلك بعد زيارة غوفمان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى مسؤولين أميركيين وبحث معهم إمكانية استئناف الحرب على إيران.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض طلبات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعودة إلى القتال، مفضلاً مواصلة المفاوضات الدبلوماسية. وخلال اتصال هاتفي في 31 تشرين الأول، ضغط نتنياهو، وفق التقرير، باتجاه توجيه ضربة لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وتشير الصحيفة إلى أن غوفمان يواجه تحدياً في الموازنة بين العمليات السرية والهجمات المحدودة وجمع المعلومات الاستخباراتية داخل إيران، وبين وضع خطط بعيدة المدى لتغيير النظام، خصوصاً بعد تعثر الخطط السابقة واحتمال مواجهة أي تحرك جديد بتدقيق أكبر واعتراض من بعض حلفاء إسرائيل، بمن فيهم أطراف في إدارة ترامب.

جدل حول أسلوب غوفمان

وتطرقت الانتقادات أيضاً إلى اختلاف غوفمان عن القيادات السابقة في تحديد حدود العمل الاستخباراتي. ونقل التقرير عن مسؤول سابق قوله إن ما يعتبره عناصر الموساد خطوطاً حمراء قد يراه غوفمان مناطق رمادية، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بشأن الوسائل المسموح بها لتحقيق الأهداف.

في المقابل، دافع متحدث باسم الموساد عن أسلوب غوفمان، معتبراً أن بعضهم يجد صعوبة في تقبل مدير يفكر بطريقة مختلفة ويتبنى نهجاً إبداعياً وهجومياً، مشيراً إلى أنه يسعى إلى توسيع نطاق عمل الجهاز ليشمل تعزيز العمليات الإسرائيلية وتطوير التحالفات مع دول أخرى، إلى جانب تشغيل العملاء في الخارج.

وبين اتهامات مسؤولين سابقين بزعزعة استقرار الجهاز ودفاع الموساد عن التغييرات باعتبارها إعادة تنظيم ضرورية، يتمحور الخلاف حول أسلوب غوفمان في القيادة، وحدود إشراك أطراف خارجية، والاستراتيجية التي يريد اعتمادها تجاه إيران.

المصدر: خاص "لبنان24"
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