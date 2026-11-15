تحرّك دولي لإدخال المساعدات إلى غزة

دعت أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى من دون عوائق، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، وتزايد المخاوف من نقص المأوى والأدوية والوقود ومستلزمات الرعاية الصحية، بحسب " ".

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وجاءت الدعوة ضمن تحرك دولي، يستهدف الضغط على الحكومة لتسهيل وصول الإغاثة إلى جميع مناطق القطاع، وفتح المعابر أمام المنظمات الإنسانية.



وحثّ ، السبت، إسرائيل على أن تسمح بدخول المنظمات الإغاثية إلى غزة لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات.



وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن الممثلة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نيابة عن دول الاتحاد، أن الظروف الجوية القاسية تزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما غمرت مياه الأمطار خيام وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء، وسط نقص حاد في المستلزمات الأساسية.



وشدد البيان على ضرورة إدخال المساعدات الإغاثية، ومستلزمات التعافي المبكر بكميات كافية، خاصة الخيام ومواد الإيواء والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمياه، مؤكداً أهمية حماية المدنيين، والمنشآت الصحية، والطواقم الطبية والإنسانية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.



كما حذّر فريق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للأمطار والفيضانات، مشيراً إلى تضرر آلاف الملاجئ والخيام، ومطالباً بتسريع إدخال مستلزمات الشتاء، ومعدات تصريف المياه، وإصلاح شبكات المياه، والصرف الصحي.

