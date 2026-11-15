رئيس الموساد يعود من واشنطن بعد محادثات أمنية بشأن إيران

عاد رئيس جهاز رومان جوفمان، من زيارة إلى أجرى خلالها محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، تركزت على وتداعياتها على أمن .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جوفمان شارك، فور عودته، في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، وهو الأول منذ الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وخلال زيارته، التقى جوفمان راتكليف في ، قبل أن يتوجه إلى ميامي لإجراء محادثات مع ويتكوف، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن "معاريف" أن الاجتماعات ركزت على "إيران وتأثيرها على الأمن الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن يعقد جوفمان اجتماعاً منفرداً مع رئيس الوزراء بعد اجتماع "الكابينت"، وفق موقع "واينت".

وتأتي زيارة رئيس الموساد وسط نقاشات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن التعامل مع إيران، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بأن إيال زامير يعارض تنفيذ ضربة فورية.