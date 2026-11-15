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عربي-دولي

رئيس الموساد يعود من واشنطن بعد محادثات أمنية بشأن إيران

Lebanon 24
15-11-2026 | 14:20
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رئيس الموساد يعود من واشنطن بعد محادثات أمنية بشأن إيران
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عاد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، من زيارة إلى الولايات المتحدة أجرى خلالها محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، تركزت على إيران وتداعياتها على أمن إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جوفمان شارك، فور عودته، في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، وهو الأول منذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الشهر الماضي.

وخلال زيارته، التقى جوفمان راتكليف في واشنطن، قبل أن يتوجه إلى ميامي لإجراء محادثات مع ويتكوف، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن "معاريف" أن الاجتماعات ركزت على "إيران وتأثيرها على الأمن الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن يعقد جوفمان اجتماعاً منفرداً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد اجتماع "الكابينت"، وفق موقع "واينت".

وتأتي زيارة رئيس الموساد وسط نقاشات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن التعامل مع إيران، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير يعارض تنفيذ ضربة فورية.

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