التحالف يعترض مسيّرة في المدينة المنورة وصاروخين باتجاه الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة غربي .

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض 6 طائرات مسيّرة، 3 منها في ، واثنتان في منطقة ، وواحدة في المدينة المنورة.

كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة باتجاه منطقة .