التحالف يعترض مسيّرة في المدينة المنورة وصاروخين باتجاه الرياض

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة غربي السعودية.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض 6 طائرات مسيّرة، 3 منها في المنطقة الشرقية، واثنتان في منطقة مكة المكرمة، وواحدة في المدينة المنورة.
كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض.