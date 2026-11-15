ضغوط من وادي السيليكون لإعادته... جنسن هوانغ يدرس العودة إلى "إنفيديا"

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي السابق ، يناقش مع عدد من حلفائه إمكانية العودة إلى منصبه، بعد أيام قليلة من استقالته وسط أزمة أثارت ضجة في قطاع التكنولوجيا وواشنطن.

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اللافت أن عودة لم تعد مجرد مطالبات من موظفي الشركة، بل تحولت إلى تحرك تقوده شخصيات نافذة في للضغط على .



كما أن عدداً من كبار المستثمرين يرى أن عودته ينبغي أن تبقى خياراً مطروحاً، خاصة أنه قاد الشركة خلال تحولها إلى واحدة من أهم شركات في العالم.



كذلك، أظهرت مناقشات داخلية في إنفيديا تفاعلاً كبيراً مع فكرة عودته، إذ أفادت تقارير بأن منشوراً داخلياً بهذا الشأن تلقى أكثر من 1600 تعليق من الموظفين، طالب عدد منهم بإعادته.



مخاطر أمنية تحيط بـ"إنفيديا" تضع في مرمى الانتقادات



واستقال هوانغ في 12 تشرين الثاني، بعد أزمة تتعلق بتقارير عن علاقات عاطفية خارج إطار الزواج، بينها علاقة مزعومة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية.



وتضمنت القضية شبهات أمريكية بشأن احتمال ارتباط أليس هوانغ بأجهزة استخبارات صينية، لكن هذه المزاعم لم تُحسم قضائياً، كما نفت الاتهامات المتعلقة بالتجسس.



