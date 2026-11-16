مفاجأة صاروخية من إيران تربك أميركا وإسرائيل.. ماذا كشفت الاستخبارات؟

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ونقل الموقع عن مصدر أميركي مطلع على نقاشات الأمن القومي في أن هذه التقديرات تضع أمام معضلة تتعلق بإمكانية توجيه ضربة حاسمة للترسانة ، مقابل مخاطر تعرض القواعد والمنشآت الأميركية في المنطقة لهجمات صاروخية مكثفة، فضلاً عن صعوبة تدمير المنشآت المحصنة داخل الجبال والأنفاق.وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التقديرات الاستخباراتية تتباين مع تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بصورة شبه كاملة، في وقت تواصل فيه طهران إعادة بناء ترسانتها بوتيرة أبطأ من مستويات ما قبل الحرب، مستفيدة من مكونات صاروخية مخزنة تحت الأرض.وتتقاطع التقديرات الأميركية مع تقييمات عسكرية إسرائيلية تشير إلى امتلاك إيران أكثر من 1500 صاروخ باليستي، فيما اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الحرب الأميركية سيمون ليدين أن هذا الرقم يعني استعادة طهران أكثر من نصف ترسانتها السابقة للحرب.وأشار التقرير إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أعمال حفر لإزالة الأنقاض من منشآت صاروخية محصنة تعرضت للقصف، وسط اعتقاد بأن بعض الصواريخ المخزنة داخلها نجت من الضربات.في المقابل، أوضح المحلل السياسي الأميركي سيث هوسفورد أن امتلاك آلاف الصواريخ لا يعني بالضرورة القدرة على إطلاقها بصورة متزامنة، خصوصاً في ظل الأضرار التي لحقت بمنصات الإطلاق وصعوبة تشغيلها تحت التفوق الجوي المعادي.كذلك، حذر الباحث الأميركي مايكل دويتسمان من أن الترسانة الإيرانية المتبقية قد تشكل تحدياً لمنظومات الدفاع الجوي الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً مع إمكانية تنفيذ هجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما قد يؤدي إلى استنزاف مخزونات صواريخ الاعتراض.وأشار التقرير أيضاً إلى استفادة إيران من معلومات وتقنيات قدمها حلفاء، بينهم ، لتحسين قدراتها على تحديد الأهداف، فيما اعتبر الخبير بلال صعب أن خطورة الترسانة الإيرانية ترتبط بكيفية استخدامها والتكتيكات الجديدة التي اكتسبتها طهران، وليس بعدد الصواريخ وحده.وفيما أقر بأن لم تحقق بعد "النصر الكامل" على إيران، أكد البيت الأبيض أن عملية "الغضب الملحمي" أضعفت القوات الإيرانية بصورة كبيرة، بينما أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تدمير الصناعية الدفاعية الإيرانية وأكثر من 80% من بنيتها الصناعية النووية.وتعكس هذه المعطيات، وفق التقرير، استمرار التباين بين التقديرات الاستخباراتية والتصريحات السياسية الأميركية بشأن حجم القدرات العسكرية الإيرانية المتبقية، وانعكاس ذلك على حسابات أي مواجهة عسكرية جديدة.