موسكو وبيونغ يانغ تعزّزان التنسيق... وسيول تراقب زيارة مسؤول بارز

تتابع كوريا الجنوبية عن كثب زيارة مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى إلى موسكو، تأتي قبل أيام من القمة المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، والمقررة الخميس المقبل في مدينة شنتشن الصينية.
وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، الاثنين، أنها تراقب زيارة جو يونغ وون، أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي وصل إلى موسكو السبت على رأس وفد حزبي وحكومي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ويُعدّ جو من المقربين من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فيما لم تكشف بيونغ يانغ عن أهداف الزيارة أو جدول أعمالها. واكتفت بالإشارة إلى أن الزيارة تأتي في ظل تنامي "الصداقة القتالية" و"العلاقات التحالفية" بين كوريا الشمالية وروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية يون مين هو، خلال إحاطة صحافية، إن الزيارة تمثل تبادلاً رفيع المستوى بين البلدين قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع، مؤكداً أن سيول ستراقب عن كثب الدور الذي سيؤديه جو بصفته رئيساً للوفد الحزبي والحكومي.
ولفت المتحدث إلى اختلاف طبيعة هذه الزيارة عن زيارة كيم سونغ نام، عضو المكتب السياسي لحزب العمال وأمينه، إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر، والتي جاءت في إطار زيارة حزبية بين الطرفين.
وتندرج زيارة جو ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى أجرتها بيونغ يانغ باتجاه موسكو وبكين في الآونة الأخيرة، ما أثار تكهنات بشأن سعي كوريا الشمالية إلى تعزيز موقعها الدبلوماسي قبل أي محادثات محتملة مع واشنطن.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن.