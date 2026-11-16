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عربي-دولي

منذ صيف 2026.. تقرير يكشف عن مهمة عسكرية فرنسية سرية داخل أوكرانيا

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:55
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منذ صيف 2026.. تقرير يكشف عن مهمة عسكرية فرنسية سرية داخل أوكرانيا
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كشف تقرير إعلامي عن وجود مهمة عسكرية فرنسية سرية داخل أوكرانيا، بقيادة جنرال فرنسي، وتحمل الاسم الرمزي "فوليا"، مشيراً إلى أنها تنشط في البلاد منذ صيف عام 2026 على الأقل، من دون إبلاغ النواب الفرنسيين بنشرها.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) عن مصادر مطلعة أن المهمة تعتمد هيكلاً "خفيفاً ومرناً"، يتألف من فرق صغيرة تُكلّف بمهام قصيرة الأمد داخل أوكرانيا، من دون أن يحدد التقرير عدد العسكريين المشاركين فيها.

وبحسب المصادر، تشكّل مهمة "جيرفو" (Gerfaut) العسكرية الفرنسية الرسمية في بولندا غطاءً لوجود الجنود الفرنسيين داخل أوكرانيا، كما تعمل بوابةً لتسهيل انتقالهم إلى الأراضي الأوكرانية.

وتنتشر وحدة "جيرفو" في بولندا منذ عام 2023، ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتتولى تدريب ضباط أوكرانيين يُفترض أن يقودوا لاحقاً وحدات قتالية في الجيش الأوكراني.

ووفق التقرير، درّب الجيش الفرنسي منذ عام 2023 نحو 25 ألف جندي أوكراني، سواء في فرنسا أو في بولندا.

ويأتي الكشف عن هذه المهمة في وقت تستعد فيه فرنسا لإجراء انتخابات رئاسية على دورتين في نيسان وأيار المقبلين، لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون، المعروف بدعمه القوي لأوكرانيا.

وفي المقابل، أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تتصدر زعيمته مارين لوبان السباق المحتمل لخلافة ماكرون، أنه سيوقف المساعدات المالية الفرنسية لأوكرانيا خلال ستة أشهر في حال فوزها بالرئاسة.

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