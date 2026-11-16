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عربي-دولي

العراق يحجب "تلغرام" ويمهل الشركة 30 يوماً لتسوية أوضاعها

Lebanon 24
16-11-2026 | 07:07
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العراق يحجب تلغرام ويمهل الشركة 30 يوماً لتسوية أوضاعها
العراق يحجب تلغرام ويمهل الشركة 30 يوماً لتسوية أوضاعها photos 0
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أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الاثنين، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد، وقالت إن الشركة المشغّلة لم تلتزم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف على المنصة.

وأوضحت الهيئة أن القرار اتُّخذ بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وأنها منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. وأضافت أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى المنشور من العراق والتعاون مع الهيئة لمنع التجاوزات.

وقالت الهيئة إن الإجراء يأتي للحدّ من استخدام المنصات الرقمية في التحريض على العنف والكراهية وارتكاب الجرائم الإلكترونية، مؤكدةً أن الالتزام بالقوانين العراقية شرط لاستمرار تقديم خدماتها في البلاد. (روسيا اليوم)

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