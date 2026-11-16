العراق يحجب "تلغرام" ويمهل الشركة 30 يوماً لتسوية أوضاعها

أعلنت والاتصالات ، الاثنين، حجب تطبيق " " في البلاد، وقالت إن الشركة المشغّلة لم تلتزم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف على المنصة.

وأوضحت الهيئة أن القرار اتُّخذ بتوجيه من ، وأنها منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. وأضافت أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى المنشور من والتعاون مع الهيئة لمنع التجاوزات.

وقالت الهيئة إن الإجراء يأتي للحدّ من استخدام المنصات الرقمية في التحريض على العنف والكراهية وارتكاب الجرائم الإلكترونية، مؤكدةً أن الالتزام بالقوانين العراقية شرط لاستمرار تقديم خدماتها في البلاد. (روسيا اليوم)