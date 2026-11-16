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عربي-دولي

من أكبر الهجمات في الحرب.. هجوم قوي بالمسيّرات الاوكرانية على روسيا

Lebanon 24
16-11-2026 | 07:19
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من أكبر الهجمات في الحرب.. هجوم قوي بالمسيّرات الاوكرانية على روسيا
من أكبر الهجمات في الحرب.. هجوم قوي بالمسيّرات الاوكرانية على روسيا photos 0
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 1336 مسيّرة أوكرانية ليل الأحد وصباح الاثنين، في هجوم يُعدّ من بين الأوسع منذ بدء الحرب، وفق تحليل شبكة "إيه بي سي نيوز" لبيانات الوزارة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة، فيما أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية فرض قيود موقتة على الرحلات في عدد من المطارات، بينها فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو.

وفي جنوب غربي روسيا، أعلن حاكم روستوف إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل واندلاع حرائق في أربع منشآت صناعية في آزوف. وفي كراسنودار، قالت السلطات المحلية إن ستة أشخاص أُصيبوا جراء سقوط حطام مسيّرة على منزل.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 158 مسيّرة خلال الليل، وأنه أسقط أو عطّل 131 منها. وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في دنيبرو، فيما أبلغت السلطات في أوديسا عن أضرار لحقت بالبنية التحتية.

وجاء تبادل الهجمات بعد محادثات أميركية روسية أوكرانية في أبو ظبي لم تُفضِ إلى اختراق معلن، وقبيل اجتماع مرتقب يجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في شنتشن بالصين.

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