رغم اعتراضات اليمين... أحمد الطيبي يفوز بمنصب نائب رئيس الكنيست

انتُخب النائب العربي أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست ، في خطوة تأتي بعد المكاسب التي حققتها الأحزاب الممثلة للمواطنين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحصولها على 19 مقعداً في .

والطيبي، الذي يرأس حزب "الحركة العربية للتغيير" (تعال)، هو أيضاً رئيس تحالف "القائمة المشتركة"، الذي نال 11 مقعداً في انتخابات 27 تشرين الأول الماضي.

وقال الطيبي، في حديث إلى قناة " " عقب انتخابه، إن توليه المنصب يمثل "استحقاقاً للقائمة المشتركة"، مضيفاً أن حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء ، و"القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حاولا منع انتخابه، لكنهما أخفقا.

وجاء انتخابه ضمن قائمة تضم تسعة نواب اختارتهم لجنة الترتيبات في الكنيست لتولي مناصب نواب رئيس البرلمان بصورة مؤقتة، إلى حين تعيين نواب دائمين. وأقرت اللجنة القائمة بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9، بعد نقاشات شهدت اعتراضات من نواب الائتلاف الحكومي.

وتضم القائمة، إلى جانب الطيبي، النائب العربي وليد طه عن القائمة العربية الموحدة، إضافة إلى نواب من أحزاب إسرائيلية أخرى. ويتولى المشاركة في هيئة رئاسة الكنيست، التي تحدد جدول أعمال الجلسات العامة وتوافق على الإجراءات البرلمانية، كما يترأسون الجلسات ويشرفون على التصويت.

وفي سياق التعيينات البرلمانية، اختير أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب " بيتنا"، لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

وكانت الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، وهي "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، قد حققت تقدماً في انتخابات تشرين الأول، بحصولها مجتمعة على 19 مقعداً من أصل 120، في حين حصلت قائمة نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت.

وأعلنت القائمة المشتركة دعمها لآيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة، ما يمنح الأحزاب العربية دوراً مؤثراً في المشاورات الجارية، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين العدد اللازم لتشكيل حكومة بأغلبية 61 مقعداً.

والطيبي من الوجوه السياسية العربية المخضرمة في إسرائيل، إذ انتُخب للمرة الأولى عضواً في الكنيست عام 1999، وشغل سابقاً منصب البرلمان بين عامي 2006 و2022. كما عمل مستشاراً سياسياً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بين عامي 1993 و1999.