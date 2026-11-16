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عربي-دولي

ثالث حاملة طائرات أميركية في المنطقة.. كيف وصلت إلى الشرق الاوسط؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 07:52
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ثالث حاملة طائرات أميركية في المنطقة.. كيف وصلت إلى الشرق الاوسط؟
ثالث حاملة طائرات أميركية في المنطقة.. كيف وصلت إلى الشرق الاوسط؟ photos 0
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وصلت حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الاوسط، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي، لتنضم الحاملة إلى "جورج واشنطن" و"جورج إتش دبليو بوش" العاملتين في بحر العرب.
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وقبل ذلك بيومين، أظهرت صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي "سنتينال-2" في 13 تشرين الثاني الحاملة في بحر لاكاديف، أقصى طرف جنوبي للهند. وكانت هذه آخر نقطة مرصودة من رحلة بدأت قبل 7 أسابيع من سان دييغو في كاليفورنيا.

ولتتبع مسار الحاملة، راجعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة صور الأقمار الصناعية وبيانات البحرية الأمريكية وتقارير تتبع الأسطول، منذ مغادرتها قاعدتها في 27 أيلول وحتى التقارير غير الرسمية عن وصولها إلى منطقة سيطرة القيادة المركزية.

مناورات في المحيط الهادي
غادرت "روزفلت" سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 27 أيلول، في انتشار يتجاوز 7 أشهر، بحسب موقع "يو إس إن آي نيوز" التابع للمعهد البحري الأمريكي.

وبعد عبور المحيط الهادي، رست الحاملة في 16 تشرين الأول بقاعدة يوكوسوكا اليابانية برفقة الطراد "تشوزين" والمدمرة "ديكاتور" استعدادا لمناورات "كين سورد 27" مع اليابان، ثم غادرت القاعدة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بحر جنوب الصين
وفي 4  تشرين الثاني، ظهرت الحاملة في صورة من "سنتينال-2" في بحر جنوب الصين، شمال جزر ناتونا الإندونيسية، في موقع يقع على الطريق المعتاد نحو مضيق ملقا.
ورست بعدها في قاعدة تشانغي البحرية بسنغافورة، ثم غادرتها في 8 تشرين الثاني إلى بحر أندامان، بحسب بيانات تتبع السفن.

أما في آخر صورة متاحة بتاريخ 13 تشرين الثاني، فتظهر الحاملة أقصى الطرف الجنوبي للهند، شرق جزر المالديف، ومقدمتها متجهة نحو الشمال الشرقي.

ولا تكشف لقطة واحدة خط سير الحاملة، لأن اتجاه حاملات الطائرات يتغير عادة خلال عمليات إقلاع الطائرات وهبوطها.

لا بيان رسمي
وحتى صباح الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أو وزارة الحرب (البنتاغون) بيانا رسميا يؤكد وصول حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت "سنتكوم" قد نشرت -عبر حسابها على منصة إكس– صورا لمقاتلات على متن حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، قبل ساعات من تداول أنباء وصول "روزفلت"، دون أن تشير إلى الحاملة الأخيرة أو تحركاتها.

ويتوافق موعد الوصول الذي أوردته تقارير إعلامية أمريكية مع تقديرات سبق أن نقلها موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين في مناسبتين؛ إذ أفاد مسؤول في 2 أكتوبر/تشرين الأول بأن الحاملة غادرت سان دييغو، وأنه يُتوقع وصولها إلى الشرق الأوسط بحلول منتصف تشرين الثاني.

وفي 5 تشرين الثاني، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر أن الحاملة ستتوقف أياما في سنغافورة، وأنها لن تدخل نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية قبل منتصف الشهر.

ماذا نعرف عن الحاملة؟
تنتمي "ثيودور روزفلت" إلى حاملات الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية من فئة "نيميتز" (Nimitz)، ويبلغ طولها نحو 333 مترا، وتستطيع تشغيل مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر والدعم اللوجستي.

ويضم جناحها الجوي الحادي عشر مقاتلات شبحية من طراز "إف-35 سي" (F-35C Lightning II)، ومقاتلات "إف/إيه-18 سوبر هورنت" (F/A-18 Super Hornet)، وطائرات الحرب الإلكترونية "إي إيه-18 جي غرولر" (EA-18G Growler)، إلى جانب مروحيات وطائرات للإنذار المبكر والنقل.

وتتيح هذه القدرات للحاملة تنفيذ عمليات جوية وبحرية بعيدة عن القواعد البرية، وهو ما يمنح انتقالها المرتقب إلى الشرق الأوسط أهمية إضافية، مع استمرار الحشد العسكري الأمريكي قرب إيران.

ويأتي وصول "روزفلت" بعد أكثر من 8 أشهر على بدء الحرب مع إيران في 28 شباط 2026، وكان المعهد البحري قد أفاد بأن "روزفلت" ستحل محل "جورج واشنطن" التي وصلت إلى المنطقة في آب. لكن المسؤول الذي تحدث إلى "أكسيوس" قال إن الجيش الأمريكي بات يملك 3 مجموعات حاملات طائرات ضاربة في نطاق القيادة المركزية.
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